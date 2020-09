Abren nuevo proceso contra Leyes, fiscal y funcionaria por caso audio

La Fiscalía de Cochabamba inició un nuevo proceso en contra del alcalde José María Leyes por uso indebido de influencias, tras conocerse un audio en el cual presuntamente se escucha al fiscal R. S. dando indicaciones a una funcionaria de la Alcaldía del Cercado (J. L.) para beneficiar a la autoridad edil y al exsecretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero, en el caso denominado Comidas.

Además, se inició un proceso contra el fiscal R. S. por cohecho y contra la funcionaria (J. L.) por uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, informó el abogado defensor de Leyes, Jimmy Almanza.

“Se ha iniciado un nuevo caso contra el Alcalde por supuestamente uso indebido de influencias y contra la funcionaria y el fiscal. Seguramente en el transcurso de esta semana se le va a notificar al Alcalde para que pueda prestar su declaración”, dijo Almanza.

“Una vez que el fiscal Soria preste su declaración vamos a convocar a una conferencia de prensa porque quieren hacer ver que él ha sido beneficiado de alguna manera en el proceso y quieren justificar el por qué no le han dado detención preventiva. No le dieron detención preventiva porque no le pudieron demostrar nada porque no hay un hecho delictivo”, añadió.

El audio fue dado a conocer esta semana por el diputado Rodrigo Valdivia y otras fuentes cercanas a la Alcaldía de Cercado. Sin embargo, Almanza señala que hace dos semanas se lo presentó ante el Ministerio Público para su investigación.

Al respecto, desde la Fiscalía Departamental señalaron que “se está procediendo conforme a derecho y el caso se está investigando”.

Conversación

En la conversación que se oye en el audio, el representante del Ministerio Público ratifica su compromiso de entregar información del caso Comidas a la defensa de Leyes. A cambio, la funcionaria ofrece mantener los puestos laborales de los familiares del fiscal. Además, le indica que también a él lo acomodarán en un puesto si llega a quedarse sin trabajo.

El fiscal recomienda el alejamiento del cargo de Cordero porque al ser jubilado de las Fuerzas Armadas estaría recibiendo doble salario del Estado y ésa sería la estrategia de la parte demandante.

El contrato de alimentación para policías y militares, por 488.000 bolivianos, fue adjudicado por invitación directa a una empresa que no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Este caso se conoció el 25 de abril.

El 26 del mismo mes, los policías denunciaron, mediante las redes sociales, que la comida entregada por el Bunker estaba en mal estado. El 27, los concejales Edwin Jiménez, Carlos Coca y Celima Torrico presentaron la denuncia ante la Fiscalía.

EXSECRETARIO DEVOLVIÓ SALARIOS DE TRES MESES POR NO PEDIR PERMISO A LAS AFP

REDACCIóN CENTRAL

El exsecretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero, involucrado en el caso denominado Comidas devolvió 45.000 bolivianos a las arcas de la Alcaldía, por haber cobrado doble salario del Estado, según la documentación a la cual accedió este medio.

“El general Omar Cordero ingresó a la institución el 21 de febrero de 2020 en el cargo de secretario de protección al Ciudadano, habiendo renunciado al cargo el 2 de junio, que si bien gozaba de renta de jubilación por parte de las fuerzas Armadas, el mismo realizó la devolución de los haberes de los periodos febrero, marzo y abril”, dice el informe que presentó la dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía.

Esta situación fue alertada presuntamente por el fiscal R. S., en el audio que fue filtrado recientemente por el diputado Rodrigo Valdivia y otras fuentes cercanas a la Alcaldía de Cercado, para beneficiar presuntamente al alcalde José María Leyes y entonces secretario Omar Cordero.

“Estamos analizando por todo lado, pero la que sabemos viene con otras intenciones y dice, ‘la unidad solicitante es el general (Omar Cordero), hay que ver si él ha pedido permiso a las AFP, porque de seguro está percibiendo doble sueldo, y si está recibiendo doble sueldo el proceso es nulo porque tendría que retrotraerse hasta el vicio más antiguo!, eso anda viendo eso disimuladamente”, presuntamente dice el fiscal en el audio.