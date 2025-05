Alianza Unidad dice que apartó a Beckhauser por judicializar las elecciones y le cuestiona su "show televisivo"

La Alianza Unidad, que postula a Samuel Doria Medina a la presidencia del Estado, aseguró que decidió apartar a Peter Erlwein Beckhauser de sus filas debido a que "dejó de merecer nuestra confianza" y, sobre todo, por haber judicializado las elecciones generales.

Beckhauser tomó especial relevancia este lunes, pues su acción de cumplimientos contra el MTS fue admitida por una Sala Constitucional del Beni y se emitieron medidas cautelares en las que se ordena al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no inscribir a candidatos de esa organización política, que forma parte de la Alianza Popular que postula a la presidencia a Andrónico Rodríguez.

También presentó recursos contra el MAS, el PDC, entre otras organizaciones políticas y fruto de sus acciones, cabe recordar, el TSE quitó la sigla del FPV y Pan-Bol, por lo que no podrán participar de los comicios generales del próximo 17 de agosto.

El 'activista', como se presenta, afirmó que era candidato a diputado suplente por la Alianza Unidad por el departamento de Santa Cruz; sin embargo, ayer, en una entrevista televisiva, rompió en llanto al señalar que fue sacado de las listas de esa organización política.

"Me sacaron de la lista (...) Me siento abandonado, la sigla que me ofreció apoyo me abandonó, me dejó solo en esta lucha. Me siento traicionado por Samuel Doria Medina", señaló.

La Alianza Unidad, al respecto, cuestionó que Beckhauser haya presentado recursos también contra partidos de oposición y haya roto el principio de no judicializar las elecciones.

"Informamos a la opinión pública que el señor Peter Erlwein Beckhauser fue apartado de las listas de nuestra alianza porque dejó de merecer nuestra confianza (...) El show que el señor Erlwein armó en la televisión ayer para intentar desprestigiar a nuestro candidato mostró que tuvimos razón al hacerlo", señala el comunicado.