Viceministro instala diálogo con transportistas que bloquean en Parotani

El viceministro de Transportes, Hugo Criales, llegó hasta el puente de Parotani, a 40 kilómetros (km) al oeste de la ciudad de Cochabamba, para instalar un diálogo con los choferes que bloquean el sector.

"Hemos venido para escuchar a las partes (...), a darles una solución inmediata", indicó la autoridad gubernamental, en contacto con Bolivia Tv, desde Parotani, la ruta que une a Cochabamba con Oruro y La Paz.

El viceministro señaló que se lleva a cabo una medida de presión a causa de un "malentendido", el cual debe resolverse mediante el diálogo con el viceministerio y sus asesores especializados.

Mencionó que la resolución 142 no es cumplida por los transportistas interprovinciales ni por los interdepartamentales. Se hablará sobre esta normativa la cual será reforzada debido a que no se la quiere derogar.

"Toda la capacidad del viceministerio está aquí, hemos traído asesores para resolver esta situación", dijo.

El bloqueo en Parotani es contra una presunta invasión de rutas por parte del sector interprovincial. Decenas de viajeros se vieron perjudicados por la medida de presión, unos realizan transbordos para continuar su viaje en el segundo día de bloqueo.

En algunos casos, los pasajeros deben caminar varios kilómetros con maletas en mano e incluso con niños en brazos para poder llegar a sus destinos, de acuerdo con los reportes de medios locales.