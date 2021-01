Banco aún no tiene instructivo para el pago de canasta escolar

El alcalde suplente de Cercado, Iván Tellería, aseguró ayer que de hoy, miércoles, no pasaría el inicio del pago de los 256 bolivianos de la canasta escolar. Sin embargo, hasta ayer no se dio a conocer el cronograma y en el Banco Unión, entidad que se encargará de pagar, no tenían ningún instructivo al respecto.



Según el último compromiso del Alcalde, el martes pasado debía iniciarse el pago, pero se difirió para hoy por temas “logísticos”. Tellería aseveró ayer que el municipio ya cumplió con todos los procesos, el depósito de los más de 42 millones de bolivianos, el pago de la comisión, la entrega de las listas de los beneficiados, entre otros aspectos, por lo que competía al banco lo restante.



El dirigente de los padres de familia, Omar Velasco, señaló que después de tantos diferimientos ya no saben cuándo se iniciará el pago.



Dijo que ayer fueron a averiguar al banco y les informaron que no hay todavía orden para efectivizar al pago, y en la Alcaldía les explicaron que no se inicio porque el sistema bancario sólo acepta 30 mil nombres por día y ayer se entregó la última lista con 30 mil beneficiarios para su introducción en el sistema informático, de manera que hoy se estaría efectivizando el pago.



“Mañana (hoy) estaremos en primera fila en el banco para ver si finalmente se paga”, dijo el dirigente.



Los Tiempos realizó un recorrido por algunas sucursales del Banco Unión para consultar sobre la fecha del pago y los funcionarios indicaron que “de momento no hay nada oficial”. La misma respuesta se recibió en el 800102872, call center de la entidad.



“Todavía no tenemos fecha. Informaremos por nuestros medios de comunicación de manera pertinente”, fue la respuesta de la página oficial de Facebook del banco.





Requisitos para el cobro de la canasta

Para el cobro de los Bs 245 de la canasta, el padre o tutor del estudiante debe presentar su cédula de identidad y firmar una declaración jurada de que recibió el dinero que correspondía al desayuno escolar 2020.

El convenio de pago tiene una duración de 90 días. El pago se efectuará únicamente en el Banco Unión y sus sucursales.