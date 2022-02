Plantean llevar puestos del Correo a plaza Del Granado

Tras cuatro propuestas fallidas para el traslado de los puestos de la zona del Correo con el objetivo de despejar las aceras del centro histórico, surgió una quinta opción: reubicarlos en la plazuela Del Granado. Sin embargo, los vecinos y comerciantes manifestaron ayer su rechazo.



La vigilia de los movilizados cumple 34 días con un quinto piquete de huelga de hambre. En tanto, la Alcaldía ratifica su postura de cuidar el lugar patrimonial y avanza con la reversión de patentes.



“Es un tema que no se ha cerrado, no hay nada hecho en piedra, pero no vuelven al Correo”, sostuvo el intendente municipal Enrique Navia.



Anteriormente, la Intendencia propuso reubicar los puestos en la avenida Ayacucho entre Colombia y Heroínas. Los mercados del Norte, 23 de Marzo y Tokio Belén también fueron alternativas. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. “Si fueran a la plazuela Del Granado, casi irían todos los que falta reubicar con anaqueles acordes a ese paseo turístico”, añadió.



Por su parte, los comerciantes señalaron que están abiertos a trasladarse, pero a un mercado modelo que se prevé construir en la Calatayud; en tanto, continuarían vendiendo en la zona del Correo por al menos dos años.



En tanto, un grupo de comerciantes que apoya al Alcalde anunció que dialogarán con los movilizados para que acepten el traslado.

No hay condiciones en la plazuela



Tanto los comerciantes como los vecinos de la OTB Santa Teresa observaron que la plazuela del Granado, ubicada frente a la Felcv, no cumple con las condiciones necesarias y es un “nido de malvivientes”.

Además, en la zona existen predios culturales como el museo de Santa Teresa y el Centro Cultural Bicentenario, que deben protegerse, añadió el presidente de la OTB, Carlos Rivera.