Manfred está “100% de acuerdo” con que el censo sirva para las elecciones de 2025

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó este lunes que está cien por ciento de acuerdo con que el censo sirva para las elecciones de 2025 y valoró el cabildo realizado ayer, pero aclaró que no entendió la pregunta sobre “realizar una revisión de la relación de Santa Cruz con el Estado”.

“Yo respeto el cabildo, ha sido bastante grande, y, obviamente, lo que yo había manifestado desde el principio lo que la gente quiere son resultados, los resultados para 2024 no sólo en la distribución de recursos, no sólo los resultados que siempre que se han adelantado; sino, también, todo lo que es la distribución de escaños que se ha comprobado para las elecciones de 2025”, declaró.

Explicó: “Ahora hay una sugerencia del cabildo para que esto se eleve al rango de ley el decreto, me imagino que eso analizará el congreso y ojalá que con esto se pueda pacificar el país”.

“Nosotros estamos de acuerdo al 100 por ciento el censo que sirva para las elecciones de 2025”, señaló.

Manfred dijo sobre la revisión de la relación del Santa Cruz con el Estado: “Eso no ha quedado claro, yo no he entendido”.