Rector de la UMSS asume con reto de ordenar la institución y captar fondos

Boris Calancha fue posesionado ayer como nuevo rector de la Universidad Mayor de San Simón con dos grandes retos: ordenar la casa de estudios superiores y conseguir recursos económicos para sustentar el funcionamiento de esa institución.



El nuevo rector de la UMSS asumió acompañado de Greby Rioja, como vicerrector. Ambas autoridades liderarán la institución educativa.



“La crisis que vivimos no es ajena a nadie. Los recortes presupuestarios, la escasez de recursos y las dificultades para acceder a fuentes de financiamiento externas nos han colocado en una situación difícil. Sin embargo, creo firmemente que esta crisis no es un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para repensar cómo gestionamos nuestros recursos, cómo podemos ser más eficientes y cómo podemos encontrar nuevas fuentes de ingreso”, dijo



El nuevo rector afirmó también que deben ordenar varios aspectos al interior de la institución, por lo que adelantó que se verán aspectos relacionados a la academia, las finanzas y una adaptación a “los nuevos tiempos”.



Por su parte, el vicerrector Greby Rioja adelantó que “se debe redefinir la misión y visión de la universidad y recuperar su esencia como institución educativa de excelencia y vanguardia”.



En su discurso, Rioja remarcó que no permitirán actos de corrupción y que la transparencia será un pilar fundamental. “No hay marcha atrás, la Universidad va a cambiar”, puntualizó.



Las nuevas autoridades ejercerán sus cargos hasta finales de 2028.