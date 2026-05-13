Loza convoca a los alcaldes de Cercado, Colcapirhua y Quillacollo por la basura

Ante la ausencia del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, a la reunión convocada ayer en la Gobernación para tratar la problemática de la basura en la ciudad tras el cierre del botadero de K’ara K’ara y la habilitación de una planta de reciclaje y vertedero en Cotapachi, el gobierno departamental volvió a convocar a los alcaldes de Cercado, Quillacollo y Colcapirhua.

El presidente del Concejo Municipal de Cercado, Mauricio Noya, lamentó que la información no sea clara, porque el gobernador Leonardo Loza no asistió y solo estuvieron sus equipos técnicos y remarcó que quien convoca debe estar en el encuentro.

La Gobernación convocó nuevamente para este miércoles 13 de mayo, a los alcaldes de Cercado Manfred Reyes Villa, Colcapirhua Nelson Gallinate y Quillacollo Luis Santa Cruz a una reunión, en el auditorio de Planificación para tratar la problemática de la basura.

“La convocatoria ha sido lanzada a los tres municipios, dos municipios si han estado presentes, ante la ausencia de Cercado se ha suspendido, mañana a las tres de la tarde retomaremos el diálogo”, señaló el secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación Oscar Céspedes.

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, señaló que no se permitirá el ingreso de carros basureros al botadero de Cotapachi, donde el municipio de Cercado, a través de la empresa Cinva, compuesta por Colina y Tunqui. pretende industrializar la basura, sin contar con el derecho propietario del terreno y la licencia ambiental que otorga la Gobernación.

“Mañana esperemos contar con la presencia del principal actor para dar una solución y tener la esperanza de entrar a una fase de diálogo, respetando el estado de derecho. Sabemos que es una celda clandestina que no cumple con la parte legal, no podemos hacer las cosas a la fuerza, no es una fase de industrialización, es de separación”, indicó.

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, señaló que los tres alcaldes deben asistir a la reunión de este miércoles en la Gobernación para encontrar concesos y buscar una solución conjunta al problema de la basura teniendo presente el pedido de los comunarios de Cotapachi quienes se oponen al ingreso de los residuos de Cercado.

“Debió asistir el Cercado necesariamente porque es una solución que tiene que darse entre tres municipios, he solicitado que en esta reunión participe también el INRA ya que el derecho propietario del terreno está en disputa con esta instancia y la comunidad de Cotapachi”, señaló.

Céspedes remarcó que la licencia ambiental se entrega cuando el solicitante cumple con todos los requisitos, entre ellos acreditar el derecho propietario del predio en el que se pretende emplazar el proyecto.