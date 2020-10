Crecen los incendios y sube la presión para que se declare desastre nacional

Los esfuerzos por controlar los incendios forestales en Santa Cruz no son suficientes. Mientras cada día se logra apagar al menos siete incendios, surgen otros cuatro. En este contexto, la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asín, considera oportuno la declaratoria de desastre nacional para contar con ayuda internacional que permita reforzar el trabajo de control del fuego.



De los 62 incendios activos a nivel nacional, once están en Chuquisaca, región declarada en desastre departamental por incendios al igual que Santa Cruz. Sin embargo, esta situación motiva a diferentes instituciones chuquisaqueñas a pedir la declaratoria de desastre nacional.



“Consideramos que es oportuno que se declare desastre nacional porque de esta forma la ayuda internacional puede venir hacia nuestro país a colaborar con el trabajo que está haciendo el Gobierno nacional, que es una labor considerable”, dijo Asín.



Al respecto, el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Víctor Hugo Añez, informó que, en caso de ser rebasadas las necesidades, el Gobierno nacional declarará desastre nacional para contar con ayuda internacional.



Indicó que la presidenta Jeanine Añez tomará la decisión que corresponda en el momento apropiado en función a los informes que reciba de los ministerios de Defensa y Medio Ambiente.



Ante la compleja situación de los incendios forestales en Chuquisaca, el gobernador de este departamento, Efraín Balderas, junto a la Alcaldía de Sucre y la Universidad San Francisco Xavier y la Asociación de Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) solicitaron el lunes la declaratoria de desastre nacional argumentando que el nivel central no cuenta con la capacidad financiera para atender el desastre.

Fuego provocado



Asín informó que, pese al trabajo de diferentes instituciones para mitigar el fuego, existe un rebrote de incendios, lo cual relacionó con la actividad humana.



“Podemos ver que, si bien se controlan siete, se inician cuatro, se inician cinco incendios más, lo que quiere decir que la gente sigue prendiendo fuego en los lugares donde no debería”, dijo.



Una de las zonas afectadas por el rebrote del fuego es Postrervalle, un municipio que registra un complejo de incendios que ayer, según Asín, devastaron dos viviendas en la comunidad Mosquerillas, donde algunas familias tuvieron que ser evacuadas.



La afectación no es menor en otros 17 municipios como Samaipata, San Ignacio de Velasco, Lagunillas, Concepción, Charagua, entre otros.