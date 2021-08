Montenegro sobre recursos del FMI: "No es un crédito, no hay que devolver y no hay condicionalidad"

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó este miércoles que la asignación de recursos que fue entregada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Bolivia no se trata de un crédito, sino de una distribución de los Derechos Especiales de Giro (DEG) entre todos los países miembros de esa organización internacional.

"No hay que devolver, no hay ninguna condicionalidad, ni obligatoriedad de seguir algún tipo de política cambiaria, fiscal, contractiva, porque esto ha sido aprobado en una sesión de gobernadores del FMI, totalmente libre. No hay un tratamiento específico para Bolivia", señaló Montenegro, según informó el Ministerio de Economía en su cuenta de Twitter.

Ayer, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el país recibió 326,4 millones de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) "con el propósito de mejorar la liquidez a nivel mundial y hacer frente al impacto de la pandemia del COVID-19".

A través de un comunicado, el BCB señala que recibió el dinero el 23 de agosto. "Este monto asignado, fue calculado con base a la proporción de la cuota del país ante este Organismo Internacional", añadió.

"El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una Asignación general de 456.000 millones Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a USD 650.000 millones, con el propósito de mejorar la liquidez a nivel mundial y hacer frente al impacto de la pandemia del COVID-19. Producto de esta distribución, el 23 de agosto de 2021 Bolivia recibió DEG230,1 millones, aproximadamente USD326,4 millones (sic)", señala en específico el comunicado.

Cabe recodar que a inicios de este 2021, el BCB ya había determinado devolver al FMI recursos de un crédito gestionado por el gobierno de Jeanine Añez en 2020 por 327 millones de dólares, bajo el argumento de que el préstamo no fue aprobado por la Asamblea y tampoco era de beneficio para el país.

La decisión del BCB de devolución del crédito gestionado por Añez incluyó el pago de intereses acumulados hasta entonces. El Banco Central atribuyó el daño económico a la gestión transitoria y hasta impulsa un proceso penal, por el cual el exviceministro del Tesoro, Carlos Schlink, tiene medidas cautelares.

La tramitación del crédito del FMI también motivó que el Ministerio de Justicia inicie un juicio de responsabilidades contra Añez.