Planta de urea está paralizada desde hace 15 días, según reportes de producción

Los reportes de producción diarios de la planta de urea señalan que la producción del fertilizante fue cero desde el 29 de diciembre de 2021, y a la fecha no se habrían reanudado las operaciones.



Según fuentes allegadas a la factoría, la producción comenzó a caer el 28 de diciembre de 2021, cuando supuestamente se dañó el compresor de aire (marca General Electric).



Los Tiempos tuvo acceso a los reportes de producción diarios desde el 27 de enero de 2021 al 7 de enero de 2022. Los documentos señalan que el 27 de diciembre, un día antes de la paralización, se produjeron 1.411 toneladas de urea. El resumen de operaciones señala que la planta estuvo en funcionamiento; en cambio, el 28 de diciembre, día del paro por daño en un equipo, se produjo sólo 459 toneladas.



Ya el 29 de diciembre, según el reporte, la producción del fertilizante cayó a cero; el resumen de operaciones señala que la planta está en mantenimiento. Los reportes de los siguientes días mantienen la misma cifra.



El pasado martes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) organizó una visita de medios de comunicación a la planta y aseguró que la producción de urea no se detuvo. Sin embargo, un experto en petroquímica allegado a la factoría aseguró que ésta continúa sin producir.



El analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos indicó que, por la información que pudo recabar, la planta de urea sí habría dejado de producir el fertilizante.



Los Tiempos envió consultas a YPFB referente al detalle de estos partes diarios, pero la estatal no respondió las consultas.



El martes, el vicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Omar Alarcón, explicó a los periodistas invitados a la planta que la producción de urea no se detuvo y que las tareas operativas y de comercialización se continúan desarrollando con normalidad. El director de la ANH Germán Jiménez, que formó parte del recorrido, certificó el normal funcionamiento.



Sin embargo, expertos en petroquímica que prefieren mantener su identidad en reserva indicaron que YPFB niega el paro porque quiere ocultar los problemas en la planta, además aseguran que en la visita solamente se realizó una recirculación del fertilizante. Por ello, solicitaron a YPFB mostrar los partes diarios de producción.



La semana pasada, El Deber informó que existe un “paro programado” de la planta para el primer trimestre de este año. Fuentes extraoficiales señalaron que el paro iniciará el primero de febrero y podría extenderse por tres meses.



Después de estar paralizada casi dos años, la planta de urea reanudó sus operaciones el 6 de septiembre de 2021, para ello el Gobierno destinó más de 53 millones de dólares.

Cuestionan paro.



Este paro programado es criticado por los analistas, que consideran que no se justifica a sólo cuatro meses de haberse reiniciado operaciones y en la época de mayor demanda del fertilizante en Brasil. El precio actual de la urea es de 800 dólares por tonelada.



El analista en hidrocarburos y exvicepresidente de YPFB Hugo del Granado cuestionó que se haga un paro programado en la época de mayor demanda de urea.



“Es totalmente irregular que una planta puesta en marcha hace cuatro meses haya parado nuevamente porque es muy complicado ponerla en marcha, es una serie de equipos y protocolos, una secuencia delicada. Por ello, no es entendible el paro programado a poco tiempo del arranque, no debería parar ni siquiera al año”, dijo.



Otros expertos señalan que realizar un paro programado a meses de haber reiniciado operaciones es señal de que algo “anda muy mal” y no se justifica la inversión destinada para la puesta en marcha.