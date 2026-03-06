Diputado Alarcón presenta proyecto de ley para legalizar todos los billetes de la serie B

Publicado el 06/03/2026 a las 20h44
El diputado Carlos Alarcón (Unidad) presentó este viernes un proyecto de ley que busca legalizar todos los cortes de billetes de la serie B emitidos por el Banco Central de Bolivia (BCB).

“He solicitado que se trate con dispensación de informe de comisión por calamidad pública, con sesión por tiempo y materia, y con votación de urgencia, para que pueda debatirse en la próxima sesión de la Cámara de Diputados”, afirmó el legislador.

Alarcón aclaró que la norma no ampara el hurto ni el robo de los billetes sustraídos durante el siniestro del avión que los transportaba, y que no exime la responsabilidad penal o civil derivada de estos u otros delitos relacionados.

“Como legislador, asumo mis responsabilidades y busco atender las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía, por eso presenté este proyecto de ley”, indicó.

El proyecto, denominado “Curso Legal de los Billetes de la Serie B”, consta de tres artículos y tiene como objetivo garantizar la circulación legal de todos los billetes de esta serie, sin excepción alguna, emitidos por el Banco Central de Bolivia.

