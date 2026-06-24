Keiko Fujimori logra ventaja irreversible y espera su proclamación

La candidata derechista Keiko Fujimori logró este martes el margen suficiente para ganar la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú y aguarda la proclamación de los resultados, después de que fuese rechazado por improcedente la solicitud del izquierdista Roberto Sánchez de anular la votación en el exterior, lo que le hubiese dado el triunfo.

Con el 99,8% del escrutinio, Fujimori tiene el 50,11% de los votos válidos frente al 49,88% de Sánchez, con un estrecho margen entre ambos de 43.386 votos que ya no podrá ser revertido, pues quedan aproximadamente 26.200 votos por contabilizarse para ambos contendientes.

Hasta la noche de este martes quedaban por escrutarse 131 actas electorales, el 0,14% del total de 92.766 mesas electorales que se instalaron en la votación celebrada el pasado 7 de junio, y que contienen en promedio unos 200 votos para los candidatos por cada acta.

Por su parte, el líder del partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que anunció que no reconocerá al gobierno de Fujimori, argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que, supuestamente, se vulneraron esos votos. Los porcentajes del escrutinio se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que Sánchez logra el 50,11% de los válidos con 38.007 sufragios más que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que registra el 49,88%.