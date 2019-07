Médicos van al paro y exigen una mejor condición laboral

Los médicos de los nueve departamentos anunciaron para este viernes un paro de 24 horas con el objetivo de exigir al Ministerio de Salud atender los 11 puntos de la demanda del sector, entre ellos, mejores condiciones para el ejercicio de la profesión y la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud. Los hospitales públicos y de seguridad social acatarán el paro y sólo habrá atención de emergencia.

Anoche se conoció que la ministra de Salud, Gabriela Montaño, convocó a los médicos para dialogar el lunes 15 de julio y atender sus demandas, pero al mismo tiempo, rechazó las medidas de presión anunciadas por los galenos.

En una carta dirigida al presidente del Colegio Médico Nacional, Edwin Viruez, Montaño sostiene que “en virtud al principio de buena fe (…) una vez más, tengo a bien convocar a los representantes de su ente colegiado a sostener una reunión plenaria a realizarse en fecha 15 de julio de 2019 en instalaciones del auditorio del Ministerio de Salud a horas 8:30 a. m.”.

Viruez, en contacto con Los Tiempos, confirmó que recibió la carta de la Ministra, pero dijo que el paro se llevaría adelante porque ya fue decretado. “La carta será considerada en otro Consejo Médico”, dijo escuetamente.

“Es un paro nacional movilizado, es de duelo nacional por nuestro colega (Gustavo Vidales), el gastroenterólogo. También es para denunciar las malas condiciones de trabajo y exigir mejor situación laboral”, dijo Viruez ayer por la mañana.

El representante indicó que además el sector exigirá ingresar a la Ley General del Trabajo, considerando “los riesgos (que) están presentes en nuestra profesión porque nos exponemos a realizar el acto médico en condiciones inadecuadas. Las condiciones han empeorado, es inhumado que las autoridades expongan la salud del personal médico porque no hay condiciones de bioseguridad”.

Viruez precisó que los pacientes también mueren por las malas condiciones de los nosocomios, donde no hay medicamentos y no pueden ser operados oportunamente.

Explicó que, antes de lanzar el Sistema Único de Salud (SUS), el Gobierno prometió mejorar la infraestructura e ítems. “Pero ya han pasado cuatro meses y no han hecho nada de eso”, dijo.

El sector también está molesto por las declaraciones de la Ministra de Salud, que afirmó que se está aplicando un nivel 4 de bioseguridad por el problema del arenavirus, lo cual consideran una mentira porque eso sólo existe en Estados Unidos.

“Cree que nos puede mentir, eso no es nivel 4. Cuando se hizo el retiro del médico fallecido, el personal médico estaba con una gorra un barbijo. No le mintamos al país, el riesgo profesional es latente en todos los hospitales porque no hay recursos para proteger a los profesionales”.

El Colegio Médico en Cochabamba también confirmó el paro que estará acompañado por marchas protagonizadas por los profesionales.

El Servicio Departamental de Salud advirtió que los médicos que no asistan a su fuente laboral serán sancionados como establece la normativa.

TRABAJO DE MESAS TÉCNICAS, PENDIENTE

El 16 de mayo, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, y los dirigentes del Colegio Médico de Bolivia acordaron la instalación de tres mesas técnicas que incluían los 11 planteados por los profesionales médicos de Bolivia.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, expresó ayer, mediante una carta dirigida al Colegio Médico, que “no amerita la toma de medidas de presión, habida cuenta que el trabajo técnico acordado entre partes, en reuniones anteriores, no ha concluido y debe continuar”.