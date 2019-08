¿Eliminar el SUS o su continuidad?

La urgencia de establecer un sistema nacional de salud sostenible, eficiente y gratuito es un tema que requiere una solución inmediata, aspecto que es considerado por los nueve partidos y alianzas políticas que buscan el voto de la ciudadanía para los comicios generales del 20 de octubre próximo. Todos están conscientes de la necesidad de una salud integral.

La mayoría plantea reemplazar o eliminar el Sistema Único de Salud(SUS) y crear otro tipo de seguro. El Movimiento Al Socialismo (MAS)plantea consolidar el SUSy ampliarlo.

Los planes de gobierno también señalan la necesidad de un financiamiento a través de diferentes mecanismos: un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), la generación de recursos a través de impuestos, construcción de hospitales, creación de un fondo para el cáncer, revisar el papel de la Caja Nacional de Salud, profesionales especializados, rol de municipios, gobernaciones y la administración central, inclusión de todos los sectores, entre otros, para una cobertura de la gran mayoría de la población.

Es decir, construir un sistema en beneficio de todos los sectores, en el que no haya diferencias entre los asegurados y los que no cuentan con un seguro de salud.

6_7_pag2_bolivia_dice_no.jpg Bolivia Dice No ARCHIVO

Bolivia Dice No

Creación de Tesorería de Seguros de Salud

El proceso de reingeniería institucional de la Caja Nacional de Salud (CNS) establece que esta entidad se constituya sólo en “proveedor de servicios médicos” y dejar todo trámite administrativo a otra instancia a denominarse Tesorería de Seguros de Salud.

Es decir, la actuales labores de afiliación, registro, cobro de aportes, juicios coactivos, gestión financiera, supervisión, entre otros, serán de tuición de la organización a crearse. Esta propuesta busca revertir la concentración de funciones y competencias para dejar de lado la burocracia, malos servicios, ineficiencia y corrupción.

Plantea la creación de Mutualidades de Riesgo Profesional para que se encarguen de la gestión de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como el control de las obligaciones patronales y la prevención de riegos laborales e higiene y seguridad industrial.

El Ministerio de Salud será reestructurado como un órgano altamente profesional e idóneo para definir políticas sanitarias.

6_7_pag3_comunidad_ciudadana.jpg Comunidad Ciudadana ARCHIVO

Comunidad Ciudadana

Casas de parto

“Construiremos casas de parto relacionadas con los centros de atención de primer nivel en los centros ciudadanos comunitarios para la asistencia de

los nacimientos de bajo riesgo, con apoyo profesional, respetando tradiciones e interculturalidad.

Para el efecto se proveerá la infraestructura adicional necesaria, financiamiento, personal y equipamiento al primer nivel de atención.Paralelamente, se buscará impulsar guarderías infantiles públicas relacionadas con los centros de atención de primer nivel, además de unidades nutricionales”, plantea el partido.

En la lucha contra el cáncer se propone crear un fondo de recursos específicos para el tratamiento gratuito, a partir de 2021, para aproximadamente 14 mil ciudadanos que son diagnosticados con cáncer anualmente en el país. La fiscalización y supervisión de instituciones, establecimientos de salud u otros estarán bajo la vigilancia de la Superintendencia de Salud.

6_7_pag4_tercer_sistema.jpg Movimiento Tercer Sistema ARCHIVO

Movimiento Tercer Sistema

Seguros sectoriales

En cuanto a salud plantea salud universal, pero sin afectar a los seguros de salud existentes, sino con la creación de seguros sectorializados en la búsqueda de una atención eficiente y de calidad.

Los profesores, campesinos, constructores, gremiales, lustrabotas, trabajadoras del hogar, entre otros, contarían con su propio seguro de salud. Estos deben ser administradas por los propios sectores sociales.En este caso, el Estado puede subsidiar más a los sectores que no pueden cubrir sus seguros en forma independiente.

“Hablar de salud también es atender y cubrir a toda la población principalmente en áreas concentradas en lo que es el saneamiento básico (agua, luz y alcantarillado) acompañado de sistemas de

educación sanitaria-ambiental, formales y no formales.

Es importante, promover y practicar la salud preventiva, mediante sistemas de alimentación con nutrientes y movimientos físicos”.

6_7_pag5_pan_bol.jpg Pan Bol ARCHIVO

Pan Bol

Tarjeta de bienestar social

Esta organización política propone la creación de la Tarjeta de Bienestar Social con el objetivo de incorporar al 100 por ciento de los habitantes como afiliados de la seguridad social. Este elemento, se constituirá en el principal actor del Sistema Nacional de Seguro de Salud.

Esta nueva estructura, que busca reemplazar al actual Sistema Único de Salud (SUS), entrará en vigencia mediante la aprobación de una ley nacional y que sentará sus bases sobre cuatro ramas: enfermedad, maternidad e invalidez, accidentes de trabajo, vejez y viudez, además de familia.

Dentro de este Sistema Nacional de Seguro de Salud se contempla el Seguro Obligatorio de Salud (SOS) que su financiamiento pasará de manera gradual de las cotizaciones sociales hacia la Disciplina Fiscal Transparente, que se la denominará como Impuesto para Contribución Social Generalizada. El SOS readecuará y modernizará la infraestructura y equipos de laboratorio.

6_7_pag6_frente_para_la_victoria.jpg Frente Para la Victoria ARCHIVO

Frente Para la Victoria

Caravanas de salud

Una de las propuestas contempla el fomento de la salud itinerante en las áreas rurales a través de las Caravanas de Salud para asegurar el acceso y calidad de los servicios y la cobertura progresiva de atenciones de salud.

También plantea mejorar la atención en salud oportuna y con calidad en zonas urbanas y periurbanas mediante las caravanas.

Sostiene la necesidad de contar con un sistema de salud que incorpore la cultura de su ámbito geográfico, con infraestructura y capacidad resolutiva eficiente, protegida de riesgos sanitarios, con acceso a sistemas de salud implementados con tecnologías de información y comunicación, con medicamentos de calidad y de costo adecuado, con acceso a prestaciones de salud, asegurados y con disminución de gasto familiar. Se prevé un sistema de atención integral de salud, articulada e itinerante en zonas urbanas, urbano marginal y rural, incorporando las características multiculturales y género.

6_7_pag7_ucs.jpg Unidad Cívica Solidaridad ARCHIVO

Unidad Cívica Solidaridad

Plan de Salud sin costo

El Plan de Salud sin costo consiste en la libre cobertura a través de entidades prestatarias tanto públicas como privadas. Cada trabajador, sea del sector público o privado, podrá elegir con cuál entidad asegurarse de acuerdo al ofrecimiento de mejores y mayores coberturas. En caso de no tener la capacidad de prestar el servicio requerido se lo derivará a centros de salud del sector privado cuyos costos serán cubiertos por el Estado.

Se plantea que las personas con escasos recursos que cuiden de sus parientes con enfermedades crónicas reciban exenciones fiscales o transferencias condicionadas.

Asimismo, propone aumentar el gasto en salud privada y pública, además descentralizar la salud con los recursos suficientes para que cada municipio pueda desarrollar políticas de salud.

Los médicos tradicionales campesinos e indígenas se incorporarán en el sistema de salud preventivo como profesionales contratados previa capacitación y acreditación de su competencia.

6_7_pag8_movimiento_al_socialismo.jpg Movimiento Al Socialismo ARCHIVO

Movimiento Al Socialismo

Consolidar el SUS

El partido en Gobierno busca consolidar el Sistema Único de Salud (SUS) a través de servicios de salud gratuita a más de cinco millones de personas que no cuentan con un seguro de salud.

Para el efecto considera oportuno concluir con la construcción y equipamiento de los hospitales de segundo y tercer nivel, así como las instituciones de cuarto nivel de atención, contemplados en el Plan de Hospitales. Además, contar con nuevos ítems en salud y asignar personal para la infraestructura construida.

Entregar centros de radioterapia en Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz con la finalidad de elevar la cobertura y dar continuidad al tratamiento gratuito a los enfermos de cáncer.

Crear un programa destinado a la construcción y equipamiento de maternidades, que estarán ubicadas en las ciudades intermedias, como Caranavi, Riberalta, Yacuiba y el trópico de Cochabamba, con el objetivo de reducir la mortalidad materna e infantil.

6_7_pag9_partido-democrata-cristiano.jpg Partido Demócrata Cristiano ARCHIVO

Partido Demócrata Cristiano

Apoyo específico a las familias con hijos con discapacidad

Entre los planteamientos en salud refiere la intención de dar un apoyo específico a las familias con hijos con discapacidad o que presenten cuadros clínicos complejos y extraños.

Asimismo, define elaborar un mapa de recursos que permita a las familias con niños que presenten enfermedades raras, conocer los diferentes especialistas y centros donde se puedan proporcionar nuevas fórmulas de apoyo a las familias con cáncer u otras enfermedades patológicas demasiado riesgosas.

Para la consolidación de este sistema se propone fortalecer el Seguro Universal y el Sistema Único de Salud.

Cofinanciar entre los tres niveles de gobierno y dejar que administren los recursos los departamentos, que son el nivel intermedio y donde el Sedes es la autoridad en salud. Aprobar una ley corta para que un tiempo inmediato se establezca impuestos a la producción de coca, línea blanca, vehículos ilegales, contrabando ilícito rematado.

6_7_pag10_mnr.jpg Movimiento Nacionalista Revolucionario ARCHIVO

Movimiento Nacionalista Revolucionario

Seguro de salud competitivo público-privado

Este concepto se refiere a que los ciudadanos como consumidores de dichos servicios serán libres de elegir el sistema de salud que más les convenga, ya sea público o privado. Considera también la justicia social que implica el acceso al servicio salud y debe ser de carácter universal, pero ello significa que cada ciudadano debe ser consciente que el mantenimiento de un sistema de salud universal no sólo puede recaer en una parte de la sociedad, sino en cada uno de los ciudadanos, por lo que el aporte para el sistema también debe ser universal.

La concepción del sistema de salud universal debe estar acompañado por la construcción de hospitales de primer nivel en cada distrito, equipándolos con tecnología de punta y el acceso fácil a la medicina para cada ciudadano. El sistema de salud universal implica un presupuesto importante y la desconcentración de los centros hospitalarios y reubicación de hospitales.

ANÁLISIS

“Políticos no conocen de políticas de salud”

6_7_pag_11_anibal_cruz_caladaaaaa.jpg Dr. Aníbal cruz Pdte. CONFEMEL ARCHIVO

El Colegio Médico de Bolivia ha observado las promesas de todos los gobiernos y políticos cuando no hay decisión ni voluntad política de implementar un sistema gratuito de salud y que cuando hay escenario preelectoral ofrecen salud y educación gratuita.

Llama la atención que los políticos conocen de política, pero no de políticas de salud, recomendaría a todos los candidatos a la presidencia que tengan el asesoramiento respectivo para ver la verdadera realidad sanitaria que tiene el país.

He escuchado algunos de los proyectos y realmente no causa molestia, causa pena porque los programas de gobierno que están ofreciendo en lo que corresponde a las políticas de salud no tienen realidad y no conocen a ciencia cierta lo que pasa en nuestro país.

La Constitución Política del Estado (CPE) dice que todo boliviano tiene derecho a una salud gratuita. Para eso se toma dos parámetros: nuestro sistema de salud es un sistema híbrido donde tenemos la salud pública y la seguridad social y en base a eso se tiene que hacer una reingeniería de la realidad social que vivimos.

Se tiene que tomar recursos humanos, infraestructura, equipamiento de acuerdo a la población y distribución geográfica.

Dar salud a la población no es una oferta electoral, decir que en la población equis le voy a dar un hospital de 50 camas, de tercer nivel, oncológico, no, no se trata de eso, acá hay parámetros técnicos que determinan la distribución de los centros de salud y no lo dice una parte dictatorial, lo dice una norma técnica.

Con el Sistema Único de Salud nos hemos tirado a la piscina sin agua, estamos exactamente a seis meses de haberse implementado y han colapsado los hospitales, imagínese hoy día nos enteramos que entre los ítems asignados a Cochabamba solamente 10 son para médicos.

En los hospitales de primer nivel no se ha hecho el incremento necesario y se ha sobresaturado, esto causa la insatisfacción y falsa ilusión.No se está respondiendo a lo que es un seguro universal porque nos hemos tirado a la piscina sin agua, no tenemos la infraestructura, personal y presupuesto.