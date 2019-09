Barriga renuncia a su candidatura en el PDC; denuncia acoso y vulneración de sus derechos

La candidata a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola Barriga, anunció hoy que renunciará a su carrera electoral porque sufrió acoso político y vulneración a sus derechos.

“Hago oficial mi renuncia como candidata a la Vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano, toda vez que mi concepción; dentro de los derechos fundamentales, dentro de los derechos de un partido político, dentro de los derechos que establece la Constitución Política del Estado; van en desacuerdo”, señaló la abogada.

Dijo que el jueves pasado, cuando se presentó a Chi Hyun Chung como aspirante a la Presidencia, no fue convocada porque nunca estuvo de acuerdo con el candidato coreano.

"Lo único que he pedido es legalidad y ante esa ilegalidad e incumplimiento me he visto vulnerada y además ante un acoso político exacerbado por las declaraciones del candidato a la Presidencia (Chi Hyun Chung) (…). Yo he sido discriminada por esta persona porque dijo que (yo) tenía que ir al psiquiatra por un complejo de dueña de casa”, indicó en conferencia de prensa.

Lamentó también las declaraciones de Chi Hyun Chung respecto a la Comunidad de Lesbianas, Gais, ​Bisexuales y Transgénero (LGBT). Aseguró que hay molestia dentro de la sociedad.

El lunes, Chi Hyun Chung afirmó que las personas LGBT deben recibir tratamiento psiquiátrico y ayuda de pastores de la Iglesia.

"Su doctrina ideológica (de la comunidad LGBT) no es para propagarla. Eso es para ellos. Además, tienen que recibir tratamiento psiquiátrico, si eso proviene del problema de la casa, si tiene problemas que arrastra de ayer, si ha tenido complejo de violencia sexual o violencia física en la familia. Eso debe ser tratado psiquiátricamente", dijo el candidato.

En este contexto, Barriga aseguró que hoy formalizará su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el PDC.