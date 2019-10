MAS minimiza cabildos y activistas dicen que harán respetar sus resoluciones

Los Tiempos/La Paz

El Gobierno minimizó ayer los masivos cabildos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, realizados los últimos días, y manifestó que se trató de un “cierre de campaña” y que no puede “usurpar la voluntad popular”; los activistas y la oposición pidieron respeto a las decisiones de los cabildos y señalaron que las harán cumplir.

En los últimos días, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba llevaron adelante consultas populares a través de cabildos sobre temas de interés nacional, entre los que destacan: respeto a los resultados del Referendo Constitucional del 21 de febrero de 2016, defensa del medio ambiente, cuestionamiento al rol de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), desconocer resultados de los comicios si Evo Morales gana con fraude, entre otros.

El oficialismo aseguró que llamar a desconocer el voto popular es antidemocrático y que es una respuesta anticipada de la oposición frente a la derrota que tendrán el 20 de octubre.

“Aquí, más que un cabildo, que apela a un recurso democrático, más parece un cierre de campaña”, refirió el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en referencia a la masiva concentración en la ciudad de La Paz a tiempo de hacer un cálculo de la cantidad de personas que asistieron al cónclave paceño.

Quintana sostuvo que no es democrático convocar al desconocimiento de los resultados electorales, como lo hizo el Cabildo de La Paz, porque “se están atribuyendo la voluntad popular de todo un país”, esto a pesar de que fue el MAS que rechazó el resultado vinculante del referendo del 21F, que negó la reelección a Evo Morales.

“Un cabildo, no sé de cuántas personas, pretende usurpar la voluntad general del país, es por supuesto es una contradicción profunda y no sé cuántos ciudadanos se identifican con resoluciones del Cabildo, pero un Cabildo de 5 mil, 10 mil personas no puede sustituir la voluntad democrática de 7 millones de bolivianos”, manifestó.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, fue más allá, calificó los cabildos de las ciudades de La Paz y Cochabamba como “cierres de campaña” y no cabildos.

“En el caso de La Paz y de Cochabamba, porque el de Santa Cruz tiene otra lectura, se trata casi del fin de campaña de las fuerzas opositoras. Tienen derecho, es parte de los derechos democráticos que tiene la Constitución”, refirió.

Ante tales aseveraciones, representantes de oposición les recordaron que pese al mandato y obligación que tienen de respetar la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, el Gobierno y el MAS violaron sus principios al desconocer el mandato del pueblo expresado en el referendo del 21F. Aseveraron que el pueblo defenderá los resultados del cabildo.

Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y representante del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), explicó que las resoluciones aprobadas en los cabildos tienen que ser considerados por el Gobierno, pero desconocer este mecanismo de consulta popular, como pretende hacer la administración de Morales, generará la movilización de la ciudadanía.

“Si el Gobierno quiere que exista un clima de tranquilidad en el país, mínimamente debería tratar de atender el conjunto de exigencias que están en los tres cabildos”, de no ser así “no nos queda otra que generar movilizaciones, estos derechos no se los solicita por favor, se los conquista”, advirtió la autoridad universitaria.

El senador de oposición Edwin Rodríguez, en respuesta a la afirmación del ministro Quintana, dijo que “el Gobierno no tiene moral para hablar del voto popular, porque no tiene los pantalones ni palabra. Varias veces dijeron que iban a respetar el 21F, el Presidente dijo que se iba a ir a su casa, pero no cumplió su palabra, no tienen la cultura de respeto a la democracia”.

El candidato por UCS, Víctor Hugo Cárdenas, sostuvo que los antidemocráticos son los que están en función de Gobierno porque no respetaron un mandato popular y que ahora intentan desconocer un cabildo que también toma decisiones sobre aspectos que afectan al país.

“Lo antidemocrático es burlarse del voto popular, como hicieron Juan Ramón Quintana, Evo Morales y Álvaro García Linera, eso es antidemocrático”, dijo.

El ex defensor del pueblo Rolando Villena, en tanto, aseveró que “el 21F de 2016 han hecho caso omiso. Ahora reclaman que hay que sujetarse a lo que dice el voto, porque piensan ser reelegidos los miembros del binomio inconstitucional”.

El artículo 11 de la Carta Magna, señala que Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: “Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa”.

Experto dice que no respetar el cabildo va contra la Constitución

“La Asamblea y el Cabildo tienen carácter deliberativo, sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda”, señala puntualmente la Ley de Régimen Electoral, acorde a lo que establece la Carta Magna en su artículo 11.

“Ahora, estos señores del Gobierno intentan nuevamente desconocer una figura constitucional (primero el referendo del 21 de febrero de 2016), al decir que eran cierres de campaña”, afirma el abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta.

En pasadas horas, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó de “cierres de campaña” los cabildos de La Paz y Cochabamba.

Recordó que antes y después del 21F, los dos mandatarios se comprometieron en respetar los resultados del referendo, pero con excusas de supuesta guerra sucia desconocen los mismos y acuden al Tribunal Constitucional para habilitarse y así participar en una nueva elección, ahora de forma indefinida.

El referendo fue por iniciativa estatal y a través del Legislativo se promovió, pero ni aún siendo iniciativa del oficialismo se respetó el resultado que tiene carácter vinculante.

Los Cabildos son mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa por los cuales los ciudadanos, mediante reuniones públicas, se pronuncian directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo local o nacional.