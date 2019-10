Carlos Mesa: “Evo Morales no va a ganar”

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien llegó a votar en un recinto electoral de Mallasilla, vestido con una camisa blanca y con un sombrero de rafia, junto a su esposa Elvira Salinas, afirmó que su contendor del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, no ganaría las elecciones generales de ayer, por lo que el tema no está en discusión.

“Eso no va a suceder, Evo Morales no va a ganar estas elecciones, por eso no hay nada que discutir. Nosotros creemos que vamos a ganar estas elecciones”, declaró Mesa luego de emitir su voto en el Centro de Capacitación, Inti Phaxsi en la zona de Mallasilla.

Se refirió al tema al ser consultado sobre si respetará los resultados de los comicios que definirán la continuidad del Gobierno de Morales o es que dará un giro en la política.

Un momento antes de emitir su voto, Mesa expresó su satisfacción de estar en ese recinto electoral de Mallasilla a un año y más de haber comenzado la campaña presidencial.

De acuerdo con el candidato todos son conscientes de que se trata de un momento fundamental en la historia democrática de Bolivia.

Indicó que no es una elección “cualquiera” sino es un proceso que definirá el destino del país “en muchos sentidos”.

“Independientemente de las diferencias más o menos profundas que tienen los bolivianos, es una jornada electoral pacífica”, relievó.

El Tribunal

Asimismo, manifestó que estas elecciones son fundamentales, porque se define el destino del país, por lo que pidió que se respete el voto y que esta jornada sea de gran participación de los ciudadanos en las urnas.

Por otra parte, expresó su desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral (TREP), al que calificó de ser un “brazo operativo del Gobierno”. “No confío en el Órgano Electoral”, acotó.

Por esa razón, sostuvo que el papel de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares es fundamental al momento de procesar la información. Mesa es uno de los candidatos favoritos entre los opositores y el principal candidato que compite contra el oficialista Evo Morales.

Las críticas de opositores y plataformas ciudadanas contrarias a la reelección de Morales hacia el órgano electoral han sido recurrentes a lo largo de la campaña, al acusar a esa entidad de una supuesta parcialidad a favor del oficialismo.

“El hecho de mostrarle al mundo y creo lo está haciendo Bolivia, que cuando tenemos compromiso con el voto, es un compromiso inclaudicable, el voto es sagrado, se respeta en toda su dimensión”, dijo a los periodistas.

“Estas elecciones definen el futuro del país en muchos sentidos. No es una elección cualquiera”.

PEDRAZA INSTA A LA POBLACIÓN A ELEGIR SIN TEMOR A SUS GOBERNANTES

Gustavo Pedraza Gustavo Pedraza, en Santa Cruz, ayer. Josué Hinojosa

LA PAZ, LOS TIEMPOS

JUAN EDUARDO ARAOS CH.

El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, expresó que “esta jornada democrática es una de las más importantes en los últimos 40 años” por lo que los ciudadanos deben acudir a votar en libertad, sin temor a elegir a sus gobernantes.

El postulante dijo, luego de sufragar acompañado de algunos postulantes a diputados en la ciudad de Santa Cruz, que se trasladará a La Paz para esperar los resultados de las elecciones con Carlos Mesa.

Según Pedraza, esta es una de las elecciones más importantes porque “decidimos el futuro de nuestros hijos y de sus hijos”.

Pedraza calificó de tranquila la media jornada de votación en la capital cruceña y dijo que por la tarde estaría en La Paz para esperar los resultados junto con su compañero de fórmula, Carlos Mesa.

“La asistencia a los recintos fue masiva empezando la mañana. Se nota un clima de tranquilidad, la gente está yendo con la certeza de lo que ya decidió. Este es el momento constitutivo de la democracia”, manifestó a los medios.

Asimismo, auguró que la jornada electoral prosiga con el respeto al voto de los ciudadanos.

El candidato manifestó que siente un poco de ansiedad por conocer los resultados. También indicó que emitió su voto, casualmente, al mismo tiempo que el exmandatario Carlos Mesa.

Detalló que aproximadamente a las 16:00 estaría en La Paz para esperar los resultados y retornará a Santa Cruz a las 21:00.

También hizo notar su desconfianza que tiene en la contratación de ViaCiencia, que emitió encuestas distantes a los resultados de otras. Esta empresa fue contratada para el conteo rápido.