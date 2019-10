Misión de la OEA sugiere realizar una segunda vuelta como salida de la crisis

La Misión de Observadores Electorales (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar entregado ayer recomienda que se vaya a una segunda vuelta, aunque la diferencia entre los dos primeros candidatos supere el 10%, como exige la normativa electoral, debido a que la diferencia será ínfima y serviría para evitar más tensión.

El jefe de la MOE y excanciller de Costa Rica, Manuel Gonzáles, desarrolló una exposición de los comicios generales del 20 de octubre, tomando las etapas preelectorales, jornada electoral y la poselectoral.

“En estos momentos, con el 96,78% de las actas, el cómputo definitivo marca una diferencia del 9,48% entre los binomios más votados, lo que de mantenerse significaría una segunda vuelta. En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar una segunda vuelta”, señala una de las conclusiones del documento que dio a conocer Gonzáles.

Explicó que la intención era presentar el informe el martes, pero que lo hacen hoy (ayer) “porque no queremos que esto se dilate más de la cuenta”.

Además reiteró la urgencia de que se concluya con celeridad el computo definitivo.

Gonzáles también cuestionó que los candidatos se proclamen ganadores sin que haya terminado el conteo oficial.

“Refiriéndonos a los hechos de los dos binomios que llevan la delantera corresponde o al que representa el señor Morales que va primero, ése es un hecho, no es discutible en este momento y tampoco es discutible que el binomio que lleva el segundo lugar es el señor Mesa, lo que no es posible concluir que el proceso esté concluido en esta etapa y que permita que en primera vuelta, lo que ha ocurrido el día domingo, que él (Morales) se declare ganador, en virtud de que el proceso oficial no ha concluido”, señaló.

El artículo 166 de la Constitución boliviana,en su inciso I, señala que será proclamada a la Presidencia y Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura.

Sobre el planteamiento de la realización de una segunda vueltacomo una salida a la crisis que se vive en Bolivia, el constitucionalista Williams Bascopé Laruta refirió que, lamentablemente, el Gobierno no busca una salida pacífica y política al conflicto y que empuja a la confrontación entre bolivianos.

“Está mostrando desesperación, no llama a la serenidad y los más extraño es que se declare ganador antes del cómputo final. Si esto rebasa más allá dela situación conflictiva social inclusive hasta lo jurídico va a quedar en situación de no cumplimiento”, indicó al referirse sobre la normativa que establece los márgenes para ganar las elecciones generales.

Acotó que ahora la salida a este conflicto es política y, por lo tanto, el desarrollo de una segunda vuelta dependerá de este aspecto.

“Sería una salida política y ésta es la segunda vuelta. Si Evo Morales realmente tiene el apoyo que dice, cuál es el miedo de ir a segunda vuelta, tendría que ir y ganar cómodamente porque aquí no importa si se aferra o apoya a Chi, Ortiz o Mesa , aquí la gente va a ir por una opción Mesa o Morales y eso ya es igual que el referendo, o sí o no”, refirió el legista Bascopé.

Al respecto, el diputado opositor (UD) Gonzalo Barrientos aseveró que la posición de la OEA es compartida con la oposición y pidió al Gobierno admitir que los resultados llevan a una segunda vuelta.

En tanto, el legislado oficialista FranklinFlores aseveró que la OEA se “excedió” en sus atribuciones, porque la Constitución nacional tiene como requisito que el presidente será electo con 50% o 40% con 10% de diferencia sobre el segundo y “la OEA no puede interpretar nuestra CPE”.

La MOE en su informe preliminar calificó de “alarmante” la renuncia del vicepresidente del TSE, Antonio Costas, quien señala como motivo de su separación “la desatinada decisión de la sala del TSE de suspender la publicación de los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares” que “derivó en la desacreditación de todo el proceso electoral, ocasionando una innecesaria convulsión social”. La renuncia del vocal Costas debilita la institucionalidad electoral, sostiene la misión de la OEA.

También se indica que toda elección debe regirse por los principios de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad, pero que “la Misión pudo constatar que varios de estos principios han sido vulnerados por distintas causas a lo largo de este proceso electoral”.