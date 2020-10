Partidos cierran campañas con masivos actos, ataques y promesas

En las últimas horas, antes del silencio electoral, la alianza Comunidad Ciudadana (CC), el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Creemos llevaron adelante una encarnizada lucha en el cierre de campañas con el objetivo de sumar adeptos para los comicios de este domingo 18 de octubre. CC concentró su artillería en Santa Cruz en busca de sumar y restar votos a la alianza Creemos, en tanto el MAS decidió concluir su campaña en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

Las alianzas y partidos políticos que pugnan por la silla presidencial realizaron una serie de actividades, entre ellas, reuniones,caravanas, concentraciones, sin considerar las medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios del coronavirus.

El calendario electoral establece que hoy 14 de octubre concluye la difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña, las actividades proselitistas en actos públicos y la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación.

Desde el jueves, está prohibido todo tipo de reuniones y caravanas con tintes políticos.

En este panorama, la alianza que promueve las candidaturas de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, presidencia y vicepresidencia, respectivamente, realizó el cierre de campaña en Santa Cruz, oportunidad en la que sostuvo que esta región se constituye en la síntesis de Bolivia, porque alberga a ciudadanos del resto de los ocho departamentos del país.

“Hoy Santa Cruz es el eje y corazón de reunión de Bolivia, aquí está concentrada Bolivia,aquí está la migración creativa de los ocho departamentos que encuentran en este lugar el espacio en el que son recibidos como parte de una oportunidad, de futuro y una respuesta positiva”, sostuvo Mesa en acto realizado en el Parque Urbano.

Expresó que es la única alternativa viable para construir un “sentido de Estado”, que es lo que necesita el país.

“Somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce, porque Arce no es otra cosa que Morales. No queremos más corrupción, fraude del 21 de febrero, del 20 de octubre, del SUS, no la queremos más en Bolivia. Queremos construir futuro y derrotar al pasado para siempre harto de esos 14 años que nos han dejado la peor corrupción del país”, mencionó.

En tanto, el MAS determinó hacer el cierre de su campaña en los denominados espacios de resistencias del MAS, Sacaba y Senkata.

En el estadio de Sacaba los candidatos del MAS cuestionaron a los postulantes “de la derecha” al sostener que buscan defender los intereses particulares como si se tratará de toda la población.

Durante su alocución, Arce indicó que “con el voto útil no se come”, por lo que el exministro de Economía aseguró que de llegar al poder se recuperará todo.

“Se recupera todo lo que necesitamos los bolivianos con el Movimiento Al Socialismo”, dijo Arce.

Asimismo, convocó a las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía a unirse al proyecto.

Para este miércoles, el MAS tiene previsto continuar con el cierre en la región de Senkata, La Paz, uno de los bastiones de este partido.

Creemos, que postula a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, cerrará campaña con una masiva caravana en Santa Cruz, pero también con una concentración en Potosí.

Demócratas y Sol.Bo apoyan a Mesa

El vicepresidente de Demócratas, Ernesto Suárez, informó desde Trinidad que esa organización respaldará al candidato mejor ubicado para frenar al MAS en las elecciones. De la misma manera, la agrupación Sol.bo, del alcalde paceño Luis Revilla, ratificó su respaldo a la candidatura de Comunidad Ciudadana.

“Aquí lo único que está en juego es la democracia y lo único que verdaderamente importa es la democracia (...) El gran riesgo al que nos acercamos, es que retorne el autoritarismo al Gobierno, las persecuciones, los juicios a los opositores”, afirmó Revilla.

Manfred pide un pacto de unidad

El exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa pidió ayer al candidato presidencial de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, que “construya” un “pacto de unidad” con el abanderado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa para derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas y de esta manera evitar que vuelva al gobierno.

“Como aliado y consciente de que el país está pendiente, te pido con urgencia invites públicamente a un diálogo al candidato Carlos Mesa, a fin de construir un pacto de gobernabilidad que refleje ese 70% que nos reclama unidad para evitar el retorno del autoritarismo dictatorial”, señala la carta enviada por Reyes Villa a Camacho.

Alianzas y partidos sin medidas de seguridad

Durante la etapa de campaña electoral, el distanciamiento y las medidas de bioseguridad no se cumplieron a cabalidad, por lo que las autoridades sanitarias no descartan la propagación de la Covid-19.

En reiteradas oportunidades, el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, afirmó que las concentraciones de personas en mítines y actos políticos representan una bomba de tiempo de contagios del coronavirus.

“Se ha visto que los mitines y los actos políticos se han convertido en una bomba de tiempo para el contagio de Covid-19. Esto puede generar un posible rebrote de la enfermedad”, explicó en su momento la autoridad.

Manifestó que se evidenció que los militantes no portaban barbijos, alcohol en gel, compartían utensilios para los alimentos. Incluso no se cumplió con el distanciamiento físico.



Lamentó que pese a la emergencia sanitaria, este año el cierre de campaña no tuvo características diferentes.

Las organizaciones políticas comenzaron a realizar las actividades típicas con la presencia de una gran cantidad de personas en caravanas y reuniones.

Como ejemplo, está el caso del Movimiento Al Socialismo (MAS), que en el municipio de Sacaba reunió a unas 15 mil personas.

Sin embargo, las demás alianzas y partidos políticos tampoco estuvieron exentos de guardar las mínimas condiciones de bioseguridad en las diferentes caravanas y concentraciones que llevaron adelante.