El Rey de España llega a Bolivia y lo declaran "Huésped Ilustre”

El astro del fútbol Diego Maradona, que fue internado el lunes pasado y posteriormente intervenido de un edema en el cerebro, insiste en dejar el hospital, aunque su médico declina darle el alta para... Ver más Maradona insiste en dejar el hospital: "Diego es muy difícil", dice su médico

El volante del club griego Lamia Danny Bejarano confirmó que no podrá asistir a la convocatoria para los partidos ante Ecuador y Paraguay, porque no pudo renovar su visa. Ver más Danny Bejarano no llegará para enfrentar a Ecuador y Paraguay por problemas de visa

Argentina avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana con cinco de los seis equipos que postuló en la segunda fase, que cerró ayer, dos más que los inscritos por Chile, y tres por encima de... Ver más Argentina con 5 equipos y Chile con 3 toman el 50% de los octavos de final