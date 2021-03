Calvo dice que alcaldes electos no irán a reunión de cívicos por “miedo”

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, lamentó la ausencia de varios alcaldes electos opositores al MAS en la cumbre cívica que se desarrollará mañana en la capital oriental del país. Dijo que ve “miedo” de estas autoridades a que no les entreguen su credencial y que “no quieren complicarse con el Gobierno”.

El líder cívico cruceño aseveró que la reunión de cívicos y opositores se llevará a cabo mañana jueves en la capital cruceña, con la presencia de varios dirigentes, aunque con la ausencia de los principales alcaldes electos opositores. La reunión busca un frente de defensa contra la persecución política que inició el MAS.

“Tenían los candidatos que preparar acciones legales porque tienen juicios. El alcalde electo (de Santa Cruz) tenía que viajar y pidió cambiar de fecha (a la reunión), es entendible. Lamentablemente ahora estas personas prefieren no asistir, es entendible, pero me parece que le tienen miedo que no les entreguen su credencial, no quieren complicarse con el Gobierno, pero se complican de cara al pueblo, si estamos comenzando de esa forma, atemorizados, ¿cómo van a hacer su gestión?”, dijo Calvo a Unitel.

El alcalde electo de La Paz, Iván Arias, y el de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, decidieron no asistir a la reunión argumentando que deben preparar la transición municipal y ocuparse de los procesos que el Gobierno les ha iniciado.

Eva Copa, electa en El Alto, descartó su participación por diferencias ideológicas.

“El que va a definir va a ser el pueblo, va a definir lo que puede pasar en el futuro, la idea es entrar en sintonía con estas autoridades electas, se vienen muchas cosas que alista (el MAS) en la ALP que son atentatorios contra la autonomía, en Diputados se van a definir recursos y proyectos y el futuro de cada región, tenemos que estar en sintonía, en unidad para sacar adelante las regiones”, dijo.

Aseveró que “tenemos algunos líderes alcaldías pequeñas que están preocupados y han pedido participar, están invitados todos, tienen hasta mañana para llegar a la reunión, el pueblo está exigiendo, cuidado mañana seamos otra vez culpables”.