Áñez: "Ya no quiero vivir, ya no quiero más medicamentos"

A través de sus redes sociales, la expresidenta Jeanine Áñez aseguró que no quiere vivir y que no quiere más medicamentos. Pidió a sus carceleros que le digan qué tipo de fármacos le están suministrando.

La exmandataria indicó que está muy débil y que cada 10 minutos hay alguien que ingresa a su celda, a espiarla.

"Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros me digan qué estoy tomando", dice el tuit de la expresidenta de Bolivia. La exjefa de Estado vive angustiada y se desconoce qué le van a hacer.

La mañana de hoy, la expresidenta fue trasladada a la clínica Unimed que está en la avenida Arce en La Paz. Según su abogado se le realizará algunos exámenes complementarios.

El médico de la expresidenta aseguró que es necesario que la exmandataria sea internada en un centro psiquiátrico tras su intento de suicidio por un cuadro de depresión.

Analistas políticos consideran que Áñez es un botín político del gobierno del presidente Luis Arce.