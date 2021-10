Evo dice que en 2019 ganó en primera vuelta y Mesa asegura que hubo un "fraude monumental"

A través de sus respectivas cuentas de Twitter, y con visiones totalmente contrarias, Evo Morales y Carlos Mesa recordaron las frustradas elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

Esos comicios habían terminado con la victoria en primera vuelta del entonces presidente Evo Morales; sin embargo, tras denuncias de fraude y un informe preliminar de la OEA que halló irregularidades en el proceso, las elecciones fueron anuladas. La polémica culminó con la renuncia de Morales, el 10 de noviembre de ese año.

Precisamente, Morales señaló hoy que las denuncias de fraude nunca pudieron ser probadas y resaltó que a pesar de las denuncias el MAS logró imponerse en primera vuelta en las siguientes elecciones del 2020.

"Un día como hoy, en 2019, gracias a la vocación democrática y revolucionaria de nuestro pueblo, obtuvimos en primera vuelta la victoria en la elección nacional con una diferencia de casi 650 mil votos sobre el segundo. Un año después, el MAS-IPSP volvió a triunfar con el 55.11% (...)Pese a la guerra sucia de mentiras y al golpe de Estado que intentó desconocer el voto del pueblo, el MAS-IPSP ha demostrado que es fuerza política invencible porque vive, representa y lucha por los intereses del pueblo, los más humildes y trabajadores. Volvimos y somos millones", señaló Morales.

El expresidente, asimismo, fue enfático en señalar que las denuncias del fraude son una "mentira monumental" que nunca pudieron ser probadas.

"Hasta el día de hoy no han podido demostrar la mentira monumental del fraude, ni el gobierno de facto ha podido encontrar pruebas. La historia impone la verdad sobre la falsedad. La derecha entreguista activó el golpe al ver que perdió la elección de 2019 (...) Campaña de la derecha se resumía, como hoy, al discurso de odio. Decían: "El MAS no puede volver al poder para que no vuelva Evo". Gracias a la voluntad del pueblo el MAS-IPSP volvió al poder y Evo a Bolivia, nosotros seguimos trabajando por la Patria. ¡Somos pueblo, somos MAS!", acotó.

No obstante, Mesa afirmó que el 2019 hubo un "fraude monumental" y expresó su "homenaje" a los ciudadanos que, recordó, salieron a las calles a defender su voto.

"El 20-O de 2019, millones de bolivianas y bolivianos derrotaron en las calles al dictador prófugo que hizo un fraude monumental para eternizarse en el poder. Mi homenaje a esa generación de valientes ciudadanos que demostraron que la demoracia triunfa siempre sobre la autocracia", afirmó.