Abogado dice que no trabajó con Murillo y que su caso fue “direccionado” por pugnas de "poder”

El abogado Augusto Villarroel Inturias, cuyo caso provocó la destitución del viceministro de Régimen Interio, Nelson Cox, afirmó este jueves que nunca fue representante legal de Arturo Murillo ni de su familia y aseveró que su caso fue utilizado de manera “direccionada” debido a “pugnas de poder”.

Villarroel, en una extensa publicación en Facebook, pidió pruebas de que fue abogado del “nefasto golpista Arturo Murillo o de su familia”.

Villarroel trabajaba en el Viceministerio de Régimen Interior y fue apuntado por supuestamente ser abogado de la familia Murillo. Cox lo sacó del cargo, pero no evitó ser destituido.

“Todos quienes afirman que mi persona fue Abogado de Arturo Murillo tendrán que probarme en algún momento que esa afirmación que hacen es verdad, las pruebas deberán ser físicas y contundentes con algún documento original que exprese legalmente ese extremo”, aseveró Villarroel en sus redes sociales.

Aseguró que lo único que existe es un acta en el que firma como testigo del allanamiento al domicilio de Mireya Murillo, hermana del exministro de Gobierno.

“Una sola firma mía en un acta de allanamiento, no demuestra ese extremo, ya que mi persona firmó como testigo de actuación de Mireya Murillo, nunca firmé como abogado sino como testigo que evidenció que ella pudo sacar sus perros y su ropa de ese domicilio en el que vivía, cuando algunos efectivos policiales no respetaron sus derechos al no dejarle sacar nada antes de precintar toda su casa colindante con la de Arturo Murillo, razón por la cual acudí en esa condición”, escribió.

Dijo que ese fue un acto de “compasión” hacia una amiga que conoce de varios años y que no mantenía relación del exministro.

“La periodista de ATB equivocadamente en la nota escrita señala que soy abogado de la hermana, cuando nunca me presenté yo en el lugar en esa condición, más ni me preguntaron ante las cámaras si era el jurista que asistía a la hermana, puesto que lo dedujeron equivocadamente”, señaló.

Dijo que las personas que le conocen saben su lineamiento político y aseveró que formó parte dela defensa de los derechos humanos durante los conflictos de 2019 y 2020 ayudando personalmente a quienes podía.

“Ya que estuve siguiendo muy de cerca todos los hechos de violencia que cometieron los grupos irregulares y los malos servidores públicos que respondían a la autoproclamada Áñez, quienes dejaban en libertad a quienes portaban bombas molotov, chalecos antibalas, bates de béisbol, cohetes, bazucas, pero que no tenían contemplación ni piedad para aprehender y arrestar a compañeras y compañeros en las calles por solo portar una wiphala o estar movilizados”, aseveró.

Mencionó algunas de las acciones en las que participó y que ayudó a la actual senadora Patricia Arce y a la también legisladora Lucy Escobar, además de conflictos en K’ara K’ara y otras personas que estaban detenidas de “manera injusta” durante “el golpe”.

Dijo que actuó en defensa de los derechos humanos junto a Nelson Cox y que “ahora ¿por una digitada y direccionada acusación de lo que no fue, gritan al cielo acusándome que fui abogado de murillo?”.

Aseveró que algunos medios y redes sociales son y serán “mercenarios de la información por difundir información engañosa” con la cual “lograron mi injusta destitución de manera abrupta pese a que el mismo ministro de Gobierno antes de instruir que se me designe, sabía personalmente el tema de mi posición como testigo en el allanamiento de la casa de Mireya Murillo”.

Dijo que este tema “lo mal utilizan por pugna de poder como el mejor pretexto para armar, preparar y lograr un ataque mediático y de redes sociales desmedido contra la comprobada trayectoria profesional y compromiso social del dr. Nelson Cox, a quién no le perdonan luchar contra la derecha golpista por memoria, verdad y justicia”.

“Ya basta de manosear mi nombre y apellido porque comenzaré a tomar acciones legales”, indicó

Aseveró que su caso se encuentra plenamente documentada y “que el ministro de Gobierno ocultó”.