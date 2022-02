Contraloría pide informe a la Cancillería sobre la denuncia del excónsul de Kiev-Ucrania

El contralor general del Estado, Henry Lucas Ara, informó este miércoles que esa instancia pidió información al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y al Viceministerio de Transparencia respecto a la denuncia pública del excónsul honorario de Kiev-Ucrania, Vladimir Tordoya Rojas.



"Se está pidiendo la información, usted sabrá que los delitos se cometen por las personas. Habría que ver que tiene que ver la Contraloría con el nombramiento o no. De todas maneras, la primera acción que hemos tomado es que hemos pedido información a la Cancillería para ver que involucraría y en base a eso ya la dirección de Transparencia de la Contraloría está trabajando. También se ha pedido un informe al Viceministerio de Transparencia", informó Ara a la ANF.



Cuestionó a Tordoya porque considera que las denuncias se deben realizar donde correspondan, en este caso, en el Ministerio Público.



Tordoya denunció en una carta pública, dirigida al presidente Luis Arce, que sufrió una extorsión, a nombre de la Cancillería, por parte del señor Marcelo Mendoza quien aparentemente sería el esposo de Sandra Quiroga, una funcionaria de la Contraloría General del Estado.



El Contralor indicó que efectivamente Sandra Quiroga trabaja en esa instancia del Estado. "Claro que sí, es una funcionaria de más de 30 años en la Contraloría", precisó. Pero aclaró que esa instancia no tiene nada que ver con nombramientos de autoridades y por eso se pidió el informe a Cancillería, así como por el tema de transparencia y el prestigio de la institución.



Posteriormente manifestó que para mantener su cargo de cónsul honorario en Ucrania, Mendoza le habría pedido $us 100.000; además, Tordoya indicó que pagó alrededor de $us 7.000 para que le solucione un problema del sistema, pero no obtuvo nada por lo que denunció que fue estafado.



El denunciante indicó que Mendoza le envió fotografías en las que aparece con altas autoridades de Estado y del Movimiento al Socialismo (MAS) con lo que estaba seguro que recibiría la ayuda que esperaba para mantenerse en el cargo.



Ara precisó que "No está en nuestra competencia (los nombramientos), lo que habría que ver es si realmente se vulnera el código de ética. De todas maneras, para eso tenemos que ver que el señor Tordoya acompañe todos los documentos necesarios para que podamos tomar esta acción", manifestó.



Este medio intentó comunicarse con Marcelo Mendoza, pero no tuvo éxito.



En un breve comunicado, la Cancillería de Bolivia desmintió categóricamente las aseveraciones de Tordoya. Aclaró que se determinó el cese de funciones del excónsul porque se detectó una seria de irregularidades en la representación honoraria.



"En la actualidad estos hechos están siendo investigados por las instancias correspondientes, a fin de determinar el grado de responsabilidad que corresponda", dijo la Cancillería.