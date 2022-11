Santa Cruz suma vigilias y huelga de hambre; Gobierno envía policías

Tras la imposición del Gobierno para que el censo se realice en 2024, la conflictividad en Bolivia se agudiza. Santa Cruz sumó a su paro indefinido y bloqueos en rotondas las vigilias en puertas de instituciones públicas, la huelga de hambre de la asambleísta de Creemos Keila García y el anuncio de no permitir cercos de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).



El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, anoche en un acto religioso invocó los hechos de 2019, durante la crisis política y social que atravesó el país, como una victoria. En la actualidad, por el conflicto del censo, afirmó que “volverán a ganar” porque se encuentran con fe, “y no les torcerán el brazo”. Aseguró que se mantiene el paro indefinido hasta conseguir el censo en 2023.



En tanto, en Tarija se mantiene el paro cívico por tercer día; en La Paz, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anunció el inicio de una huelga de hambre, y hoy, en la asamblea de la paceñidad, plantearán otras medidas. En otras regiones como Cochabamba, Oruro y Beni y Pando se realizan movilizaciones y bloqueos esporádicos en las calles.



En contraparte, tras el segundo muerto por el paro indefinido (un joven que falleció al chocar con un cable que bloqueaba una vía), la Policía arrestó a cinco personas y el Gobierno señaló a Rómulo Calvo de financiar a grupos para confrontar y generar violencia.



El Comando Departamental de la Policía de Cochabamba envió 207 efectivos hasta la ciudad de Santa Cruz para apoyar el trabajo de la institución en los conflictos que se suscitan en ese departamento por el tema del censo.

Comisión



Luego del retorno de la comisión del Comité Interinstitucional a Santa Cruz, sus representantes lamentaron que en el evento se haya antepuesto la “postura política del Gobierno”. Cuestionaron que el Gobierno no escuche y, por lo tanto, no considere propuestas para acabar con la conflictividad en el país.



Sobre otras medidas, el Comité explicó que en el transcurso de este jueves se sostendrán reuniones con los otros sectores para tomar otras determinaciones.

No nos doblegarán



Camacho dijo ayer que tiene el mandato del pueblo.



“A mí no me preocupan las amenazas porque yo no le tengo miedo ni a Evo ni a Arce ni a ningún masista, no les tengo miedo porque creo en Dios. (...) Un pueblo que está dando todo de sí para lograr un derecho que nos corresponde, queremos que nos cuenten y no les da la gana. (…) Necesitamos distribuir los recursos”, aseguró.

Vigilia



Tal como estaba previsto, miembros de la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (Uagrm) iniciaron una vigilia en instituciones públicas. En la jornada del miércoles se plantó un grupo frente a las instalaciones de las oficinas de Impuestos Nacionales.



Ante esta situación, la Policía Boliviana, en coordinación con el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, elaboró un “Plan de Contingencia” para resguardar las instituciones públicas ante presuntos anuncios de toma por parte de grupos que exigen que el censo sea en 2023.



Otras regiones



De acuerdo con un reporte de ANF, en Pando, el Comité Cívico y mototaxistas instalaron puntos de vigilia permanente por inmediaciones del parque Piñata. Piden al Gobierno realizar el censo en 2023.



En tanto, Tarija desde el lunes lleva adelante un paro cívico. La Federación del Autotransporte 15 de Abril determinó sumarse al paro y bloqueo desde este jueves.



En La Paz continúa por tercer día el piquete de huelga de hambre por parte de tres legisladores de Comunidad Ciudadana (CC).





Vocero acusa a Calvo y Camacho de financiar a “grupos delincuenciales”

El vocero de la Presidencia, Jorge Richter, acusó a Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz; Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y Reinero Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), de ser “los responsables intelectuales” de los hechos de violencia en Santa Cruz y que financian a grupos delincuenciales.



“Estos grupos delincuenciales tienen el objetivo de generar un daño físico, violencia. ¿Esto quién lo organiza? Hay alguien que está pensando y está planificando eso, es el dueño de la responsabilidad intelectual, que toma contacto con estos grupos delincuenciales. Los están contratando para que se puedan desplazar, (...) hay recursos para financiar esta logística delincuencial y eso significa que hay persona pensantes de todo aquello”, dijo el vocero en conferencia de prensa.



Richter recordó que fue Calvo quien llamó “inoperante” al presidente Luis Arce y le advirtió que, si existe “muerte, luto y dolor” en Bolivia por no resolver el conflicto del censo, “será su responsabilidad”.



Esta mañana, un grupo de universitarios comenzó con una vigilia en los alrededores de las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en la capital cruceña.



“Cuando se habla de profundizar las medidas, de radicalizar, de tomar las instituciones, lo vemos al vicerrector (Reneiro Vargas). Entonces, por ahí camina también esta responsabilidad intelectual. Cuando escuchamos al señor (Rómulo) Calvo decir que la violencia que se viene es responsabilidad (del presidente Luis Arce), eximiéndose de toda culpa y responsabilidad, que esa violencia que viene tiene nombre y apellido, pues también pareciese que camina la responsabilidad intelectual por ahí”, sostuvo.



“Los recursos no están siendo usados para las ollas comunes; los recursos son usados para financiar la confrontación”, aseguró.