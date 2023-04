Educación anuncia que continuará con el reordenamiento de ítems

El ministro de Educación, Edgar Pary, lamenta las declaraciones de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub), quienes insisten en que no se tuvo ningún avance en las negociaciones sostenidas hasta el momento. Es así que, hoy anunció que el Ministerio de Educación proseguirá con el reordenamiento de ítems en las áreas urbanas del país, según un boletín de prensa de esa cartera de Estado.

La autoridad explicó que el reordenamiento es necesario en unidades educativas donde, por ejemplo, hay 15 o 20 estudiantes pasando clases con 4 o 5 maestros. Afirmó que no es equitativo que, mientras algunos maestros trabajan con 30 o 40 estudiantes; otros trabajen con menos de 10.

“El reordenamiento es para equilibrar las responsabilidades y el trabajo de nuestros colegas. El reordenamiento lo habíamos suspendido, a pedido de ellos (de los dirigentes de la Cteub), pero como eso tampoco lo cuentan como un avance; vamos a continuar con el reordenamiento”, afirmó, durante una conferencia de prensa desarrollada hoy.

En esa línea, lamentó la inasistencia de la Cteub a la invitación del Ministerio de Educación para reinstalar el diálogo, el día de ayer. Para el ministro, el argumento de “todo o nada” que sostiene la dirigencia del sector movilizado, es sólo una excusa para romper el diálogo y desestabilizar el país.

“Lamentablemente esta movilización se ha vuelto política. Los pedidos de la Cteub no tienen un sustento técnico, por lo tanto, no tienen argumento para decir ‘33% de presupuesto para educación o nada, todo o nada’; por eso no podemos solucionar”, declaró.