Exjesuita revela que junto a Pica otros dos sacerdotes de la Compañía de Jesús cometían abusos a menores

Las revelaciones de violaciones cometidas por el fallecido jesuita Alfonso Pedrajas saca a luz que otros dos sacerdotes españoles, Luis Tó y Antonio Gausset Capdevilla abusaban sexualmente de decenas de menores y de los novicios de la orden, según relata el exsacerdote Pedro Lima a el diario El País de España, al referir que, tras denunciar sobre estos hechos al provincial de los jesuitas, el español Ramón Alaix, fue expulsado de la orden.

Recuerda que, en 2001, denunció los abusos a Alaix, quien según Lima sabía de los abusos a los menores, por lo que como respuesta recibió una carta que oficializaba su salida de la congregación: ‘No has salido por propia voluntad, hubieras preferido seguir en la Compañía de Jesús y así me lo has reiterado. Con todo, hemos visto conveniente que nos dejes”.

Según el exjesuita y exdiputado por Cochabamba no fue la única represalia que recibió, toda vez que también recibió la sanción del recorte del financiamiento que recibía para estudiar Teología, aspecto que fue comunicado por el catalán Marcos Recolons, también un alto cargo de la orden en Bolivia, que posteriormente llegaría a la ‘cúpula de la orden en el Vaticano’.

Sostiene que fue una forma de ‘acallarme’, toda vez que Recolons, a través de una llamada telefónica le dijo: “No voy a permitir que hables (mal) de mis hermanos jesuitas”.

De acuerdo con el reportaje del diario español, Lima se animó a sacar a luz pública esta situación debido al escándalo de pederastia que se desató por la historia del jesuita español Alfonso Pedrajas, quien en un diario secreto detalla el abuso que cometió a decenas de menores en Bolivia.

Es así que el exjesuita Lima afirma que no solo que la Compañía encubrió de manera sistemática todos los casos de abusos que se conocieron, sino que se sancionó y acalló a las personas que denunciaron los hechos.

Vida de novicio

El diario español refiere que Lima fue jesuita entre 1992-2001 y que pasó novicio y maestro por Oruro, Cochabamba y Sucre, además de indicar que fue testigo de los abusos de Pica (Pedrajas) y Luis Tó, jesuita que la orden trasladó en 1992 hasta Bolivia por una condena de pederastia en España, pero también acusa de los mismos delitos a Antonio Gausset Capdevilla, alias Tuco, sacerdote que desarrolló su carrera eclesiástica en Bolivia.

Este último caso, de Gausset, habría empujado a Lima denunciar de los abusos a sus superiores en 2001.

Se indica que estos delitos habrían acontecido a finales de los 90 en Sucre y se detalla que Gausset tenía una enfermedad degenerativa que le impedía caminar. ‘Por ello otro jesuita catalán le conseguía niños indígenas y de familias vulnerables para que le ayudasen. Y de estos niños él abusaba. Yo vivía con ellos en la misma comunidad”, relata Lima.

Gausset fue capellán de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia y un colegio de Sucre lleva su nombre en su honor.

Ex altos cargos

De acuerdo con el reporte, Alaix y Recolons siguen vivos y son dos de los ‘ocho ex altos cargos jesuitas que la orden ha suspendido cautelarmente mientras se investiga si encubrieron los delitos confesados por Pica en su diario’. Los dos superiores habrían sido informados de los abusos y estos le protegieron.

Recolons, miembro del Vaticano, habría sido ‘amigo confesor y compañero de Pica’ quien incluso lo visitó en Roma en 2005. Agrega que, durante los últimos años de vida del pederasta, Reolons recibió varias denuncias de víctimas, pero que lejos de sancionar a Pedrajas por los abusos permitió que ejerciera como viceprovincial en Bolivia.

Asimismo, refleja como Pica se queja de la lejanía de sus ‘hermanos jesuitas’ que estando enfermo no recibió llamadas.

Lima es uno de los nombres que aparece en el diario de Pica, figura como uno de sus novicios durante los años 90.

El exjesuita refiere que a finales de los 90 fue destinado como profesor a Sucre donde hizo amistad con un joven jesuita, quien le habría comentado que Pica abusó de él.

“Quise pregunta más cosas y su respuesta fue: ‘no me hables más del tema, por favor’, Esta víctima se ha suicidado este año. No puedo imaginar cuanto habrá sufrido’”.

Según Lima, Pica también no solo habría abusado de menores, ‘también de novicios de unos 18 o 19 años, pero personas vulnerables’.