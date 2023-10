Evo dice que reunión fue pagada por el Gobierno

A través de sus redes sociales, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, identificó coincidencias entre algunos de los puntos aprobados por el Cabildo del Pacto de Unidad y los de su dirigencia.



“Entre las conclusiones del cabildo encontramos algunas coincidencias. Estamos de acuerdo con que es urgente cambios en el gabinete y la forma en la que gobierna, que se debe luchar contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra el contrabando”, señaló Morales.



Entre los puntos del documento aprobado por el Pacto de Unidad está, precisamente, el “evaluar y ajustar el gabinete ministerial, viceministerios y otras dependencias del Estado”.



En ese sentido, Morales cuestionó y desafió al Gobierno: “¿Hará caso el gobierno al pliego de su propio Cabildo?”.



Además, Morales indicó que el cabildo desarrollado ayer fue financiado por el Gobierno y lamentó que entre los puntos aprobados “no se haya dicho nada de la ausencia de dólares, de la sequía o de la economía”.



“Solo concentran sus ataques contra el MAS-IPSP y no contra la derecha con la que tienen acuerdos”, agregó.

Omisión



El líder del MAS, no obstante, no hizo referencia a la decisión del cabildo de desconocer el congreso que la dirigencia evista del MAS desarrolló en Lauca Ñ, a inicio de mes.



En ese congreso -que no contó con la participación de las organizaciones sociales matrices del MAS- se decidió proclamar a Morales como “candidato único” de cara a las elecciones de 2025.