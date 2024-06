Evo plantea encuentro nacional de conciliación sin indulto, sino "Bolivia se va al tacho", dijo

El expresidente Evo Morales planteó este domingo al presidente Luis Arce convocar a un encuentro nacional con actores políticos, sociales y empresarios para abordar la crisis política y económica y salvar a Bolivia con base en la unidad.



"Hay que entenderse. No estoy diciendo que hagamos encuentros con corruptos, no, sino que todos aporten, todos unidos por Bolivia. Un encuentro nacional 'conciliación sin indulto', porque si no, nuestra Bolivia se va al tacho. Lamento mucho por el Estado", afirmó en su programa dominical.



Señaló que, en reuniones internas, han analizado que el país está peor que en 2005-2006, no solo por la deuda externa, sino por la deuda interna del Banco Central de Bolivia. "Es gravísimo y lamentablemente también en este momento hay un desbande en el gobierno".



Morales saludó la decisión de algunos diputados y funcionarios públicos que en este momento están retornando a las filas del MAS, porque, según él, se están dando cuenta de que están siendo engañados y mentidos por el gobierno. "Quieren salvarse, están bienvenidos, que reflexionen", puntualizó.



Pidió a sus dirigentes del llamado "Pacto de Unidad evista" no ser muy sectarios y aceptar el retorno de varios trabajadores y servidores públicos que en un 50% ya estarían apoyando a Evo Morales y que aguantan en el Ejecutivo por no perder su fuente laboral.



Sin embargo, lamentó que estén sometidos al chantaje y que, para comunicarse con él, tengan que utilizar teléfonos celulares de terceras personas. También lamentó que el gobierno no se deje ayudar en esta crisis política interna.



Dijo que la prioridad en este momento es "salvar Bolivia otra vez" con el proceso de cambio que se implementa hace 14 años y que hoy, lamentablemente, ya tiene a casi todas las empresas públicas en quiebra y con excesiva deuda interna.