Evo dice el fin de los bloqueos está en manos del presidente y "sospecha" que la medida se agudizará

Tras cuatro días de bloqueo el expresidente Evo Morales señaló que la solución del conflicto está en manos del presidente Luis Arce, a quien pide poner fin a ciertos decretos que afectarían a la economía y mencionó que el pedido es parte de un pliego petitorio de parte del sector como condición para el diálogo.



"Está en manos del Presidente, eso es solo decisión política (...) yo no estoy en bloqueo ni estoy para el diálogo, es el Estado Mayor, distintos sectores sociales, está a la cabeza de Pacto de Unidad", expuso Morales en Panamericana.



El exmandatario sostuvo además que los bloqueos podrían acrecentarse en caso de no tener respuesta alguna. "Yo sospecho que esto va a seguir creciendo, ojalá este fin de semana Lucho tenga la voluntad de abrogar los decretos, promulgar esa ley para garantizar mayor inversión (...) si no atiende la demanda económica, esto puede agudizarse", añadió.



Entre las demandas del sector están la abrogación de al menos cuatro decretos, entre ellos la importación de trigo con cero aranceles, la pausa ambiental y la prohibición de la venta de gasolina o diésel en bidones.



Además, pide el abastecimiento de combustible, el cese a la persecución policial contra Evo, entre otros.