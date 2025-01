Ven que corrupción en el Sernap es por cuoteo político y riqueza en los parques

A la fecha, suman 16 proyectos de ley para créditos externos por poco más de $us 1.660 millones retenidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), informó este domingo el ministro de... Ver más El Legislativo no trata hasta ahora 16 proyectos para créditos que suman $us 1.660 millones

Tras las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien acusó al Ministerio de Salud de instruir a médicos para no atenderlo en el trópico de Cochabamba, la ministra María Renée Castro desmintió... Ministra de Salud niega supuesta instrucción para negar atención médica a Evo

El expresidente Evo Morales transmitió su programa dominical desde su hogar en el Chapare, tras haber sido declarado en rebeldía y recibir una orden de aprehensión por un caso de trata de personas. Evo conduce su programa desde casa y expresa dificultades para recibir atención médica