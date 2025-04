Japón ya no podrá dar más créditos a Bolivia si Asamblea no aprueba $us 100 millones

El embajador de Japón, Hiroshi Onomura, manifestó est ejueves que no tienen ninguna información sobre la aprobación del crédito de $us 100 millones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no podrán dar más créditos a Bolivia sino se aprueba el de $us 100 millones. Además, agregó, desea que este contribuya al pueblo boliviano y todavía no hay límites para retirar este crédito.

A pesar de la emergencia que vive el país por las lluvias y otros fenómenos, la Asamblea Legislativa Plurinacional aún no da curso a la aprobación del crédito cuyos recursos servirían para financiar la asistencia a los damnificados.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, manifestó este jueves su asombro y descontento porque legisladores de oposición y afines a Evo Morales han rehusado reconsiderar nuevamente aprobar el proyecto de ley para autorizar elo contrato del crédito de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA, pro sus siglas en inglés) de 100 millones de dólares, que sería destinado a atender la asistencia a los afectados por los desastres naturales y garantizar el voto de los bolivianos en el exterior.

“No se encuentra una explicación razonable para su rechazo, cuando vemos que la tasa de interés (del crédito) es prácticamente cero, 0,01 por ciento, que es imposible encontrar en el mercado financiero internacional en estos momentos. Lamentablemente eso no ha contado para algunos asambleístas en el tratamiento en la Asamblea”, declaró este jueves en conferencia de prensa el Ministro de Planificación.

Este jueves, el Gobierno de Japón entregó a Bolivia un lote de equipos especializados destinados a fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales en Bolivia, en el marco de la actual emergencia nacional. La entrega se realizó en un acto protocolar con la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón y del Viceministerio de Defensa Civil, entidad encargada de coordinar las acciones de emergencia en el país.

"La ayuda internacional se hace presente para fortalecer nuestra lucha contra los desastres naturales. Hoy recibimos, por parte del Gobierno de Japón, 25 motobombas de alta presión dirigidas a nuestro Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos, además de 50 rollos de manguera de 100 y 50 metros, herramientas esenciales para mejorar nuestra capacidad de respuesta", señaló en sus redes sociales el presidente del Estado, Luis Arce, a propósito de la donación japonesa.