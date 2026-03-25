Cómputo oficial en curso ya perfila a alcaldes electos del eje metropolitano

A medida que avanza el cómputo oficial de votos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya se perfilan los ganadores de los siete municipios de la región del eje metropolitano de Cochabamba, sin un partido hegemónico que se atribuya la victoria, por el contrario, los ganadores varían de un municipio a otro.

En cuanto al municipio de Cercado, el claro ganador es Manfred Reyes Villa de APB-Súmate en base a los datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) que el 22 de marzo, día de los comicios, determinó el triunfo del actual alcalde de Cochabamba con el 46% de votación.

Quillacollo

En el municipio de Quillacollo, con el 32% de las actas computadas, lleva la delantera el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) del candidato Luis Santa Cruz, con el 23,57% de votación. Participan 14 aspirantes.

Colcapirhua

En este municipio vecino, con el 38,38% de actas computadas gana la Alianza Unidos, del postulante Nelson Gallinate con el 18,81 de votación. Participan 12 candidatos.

Tiquipaya

En el municipio de Tiquipaya, con el 33,60 de actas computadas, ayer llevaba la delantera el candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Max Mamangueño con el 26,16% de votación. Participan 11 candidatos.

Vinto

En este municipio con el 45,23% de actas computadas gana el candidato de la agrupación política Soluciones con Todos, Alfredo Lucana, con el 18,95% de votación. Participan 11 candidatos.

Sipe Sipe

Con el 30,95% de actas computadas, en el municipio de Sipe Sipe lleva la delantera el candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Diego Flores, con el 22,54% , seguido de cerca por el postulante de la Alianza Unidos por los Pueblos, Freddy Patzi con el 22,07%.

Sacaba

Y hacia el lado este del municipio de Cercado, en Sacaba, con el 42,16% de las actas computadas gana el candidato del Movimiento Tercer Sistema (MTS) , Riony Villarroel con el 28,7%. Participan 11 candidatos.

Como ocurre con los municipios de las ciudades capitales de departamento donde solamente dos (Santa Cruz y Tarija) lograron sobrepasar la barrera del 50% de votación, en los municipios del eje metropolitano existe una dispersión de votos.

En promedio participaron 12 candidatos por cada municipio y ninguno de ellos se proyecta a sobrepasar el 50% .

Los que deja entrever es que estos municipios tendrán concejos municipales heterogeneos y sinmayoría clara.