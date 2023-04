Padres de cadetes: “No pueden mellar la imagen de nuestros hijos”

Tras la detención del instructor Juan José P. por la caída de los dos cadetes del Colegio Militar de La Paz, ayer los padres de los heridos protestaron durante la audiencia de medidas cautelares, pero además rompieron el silencio en defensa de sus hijos.

Un día antes, Ricardo Maldonado, abogado defensor del instructor, dijo que los cadetes heridos desobedecieron la orden sus superiores y saltaron sin autorización.

“Hemos salido a protestar hoy. No pueden mellar la imagen de nuestros hijos, cadetes honorables galardonados por el Ministro de Defensa. Los jóvenes están postrados en una camilla, uno está luchando por su vida y mi hijo está sufriendo todos los días, sabiendo que su recuperación no es broma”, dijo el padre de Cristian López.

Karina Viamont, madre de uno de los heridos, también dijo que están “muy molestos” por las declaraciones del abogado del instructor. “Hemos salido hoy día a dar nuestra versión, a que se escuche nuestra verdad. (…). No podemos permitir que, encima de la catástrofe que estamos viviendo, pisoteen el honor de nuestros hijos. Aprovechan que ellos no pueden defenderse, no pueden hablar”.

El padre de López exige a las Fuerzas Armadas que cumplan lo comprometido y ambos cadetes egresen. “Nuestros hijos van a cumplir sus sueños, van a egresar porque ése es el compromiso de las autoridades que nos visitaron hoy, sólo falta que lo hagan en papel”, dijo.

Detención preventiva

Tras una audiencia de medidas cautelares, la justicia dictó ayer la detención preventiva para un instructor del Colegio Militar por estar involucrado en el accidente de dos cadetes en una práctica militar. Aún está pendiente la audiencia cautelar del comandante de sección, que también está aprehendido por este caso.

Se trata del teniente, Juan José P., quien deberá permanecer en un centro penitenciario por el lapso de cuatro meses hasta la culminación de la investigación.

En la audiencia cautelar que se desarrolló por más de seis horas, la defensa del teniente argumentó que no tenía ningún grado de participación en el accidente de los cadetes al realizar el “salto de la muerte”.

“El juez ha dispuesto la aplicación de la medida cautelar extrema de la detención preventiva de cuatro meses a cumplirse en el penal de San Pedro”, informó la fiscal Viviana Quispe.

Indicó que se tienen indicios como declaraciones de instructores y de cadetes que hicieron el salto, registro del lugar del hecho y un elemento fundamental es la grabación que hizo una de las víctimas antes de hacer el ejercicio militar.

Cadetes siguen en la terapia intensiva

Se trata de los cadetes Cristian Alexander López Viamont y Erlan Ángel Condori Calle, ambos se encuentran en la unidad de terapia intensiva (UTI) tras las serias lesiones que sufrieron en sus extremidades superiores e inferiores.

Días atrás, el reporte médico señaló que uno de los cadetes padece serios golpes en la cabeza; producto de la caída, tuvo que ser intervenido en dos oportunidades por presentar coágulos.

Entre tanto, el estado de salud del otro cadete es estable. El joven fue sometido a cirugías en sus piernas y columna vertebral; sin embargo, deberá permanecer en terapia intensiva.