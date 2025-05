Evistas anuncian movilización escalonada y piden a sus bases organizarse por la candidatura de Morales

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) evista, Pedro Llanque, anunció una movilización escalonada a nivel nacional, convocó a sus bases y pidió que se organicen. El sector rechaza que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no haya aceptado la inscripción de Evo Morales como candidato a la presidencia.

"Pedirles a mis hermanos y hermanas del campo y ciudad, de todos los sectores sociales a partir de este momento a organizarse en diferentes sectores para movilizarnos escalonadamente a nivel nacional, vamos a hacer una movilización contundente a nivel nacional", dijo Llanque en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que impedirán que las elecciones nacionales se desarrollen el próximo 17 de agosto si Evo no participa. "Lamentablemente, no nos han tomado en cuenta al movimiento campesino popular a la cabeza del hermano Evo Morales, no tendría que haber elecciones nacionales porque nosotros no lo vamos a permitir", señaló.

Este martes mantendrán reuniones internas para organizar sus estrategias y llevar adelante su movilización escalonada.

"Como organizaciones sociales del país vamos a defender la democracia del pueblo boliviano y la economía del país. Lamentablemente, el Gobierno nacional no quiere que este movimiento campesino popular participe en las urnas y eso jamás vamos a permitir, vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Es lamentable que el Tribunal Supremo Electoral no haya querido inscribir a nuestro candidato, al único líder que nos representa al movimiento indígena popular, Evo Morales Ayma", reiteró.

Otro de los dirigentes manifestó que esta movilización es principalmente para defender la democracia, la economía y la candidatura de Morales.

"Esta lucha es para defender la democracia y la economía, lo vamos a defender con una movilización nacional, lo vamos a defender legalmente para y, en ese entendido, queremos convocar a nivel nacional a unificarse a limar las perezas porque este Gobierno traidor no ha resuelto los problemas estructurales del país. Nuestra movilización es para hacernos respetar al movimiento indígena campesino originario, nuestra movilización es para hacer respetar a nuestro único candidato, Evo Morales Ayma", señaló.