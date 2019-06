Así quedan los cuartos de final de la Copa América

Tras concluir la fase de grupos con los partidos Chile-Uruguay (0-1) y Ecuador-Japón (1-1), estos son los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2019:

27 junio Brasil Vs. Paraguay jugarán en el estadio Gremio, de Porto Alegre, a las 20:30 (HB).



28 junio Venezuela Vs. Argentina se enfrentarán en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a las 15:00 (HB)



28 junio Colombia Vs. Chile disputarán en el estadio Corinthians de Sao Paulo a las 19:00 (HB)



29 junio Perú Vs. Uruguay jugarán en el Arena Fonte Nova, de Salvador, a las 15:00 (HB).