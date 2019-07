Perú destrona a Chile y se cita con Brasil en la final

Porto Alegre

La selección de Perú será el rival de Brasil en la final de la Copa América al terminar ayer con el reinado de Chile, vigente campeón de las dos últimas ediciones del torneo, al que la Blanquirroja derrotó por 0-3 con goles de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero.

Los peruanos, que jugarán ante Brasil en el Maracaná su primera final de Copa América en 44 años, se cobraron así la revancha de hace cuatro años, cuando en la edición de 2015 Chile, que era el anfitrión, los dejó fuera de la final.

Perú hizo su mejor partido en esta Copa América. El equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca se reencontró con su mejor fútbol casi un año después y lo hizo en el mejor momento para escribir otra página más en letras doradas de la historia del fútbol peruano, como en 2018 volvió a un Mundial después de 36 años.

La Blanquirroja salió decidida a demostrar que era digna de jugar una final de la Copa América en el Maracaná ante el anfitrión del torneo y completó un partido perfecto donde arrolló a un equipo chileno que parecía contagiado y agarrotado por la fría noche que caía sobre el estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre.

La selección chilena se vio ahogada por una incesante presión de Perú, que le quitó la pelota en casi en cualquier parte del campo y con ello iniciaba verticales ataques con una desvergüenza de quien quiere demostrar que es un equipo a temer en el continente.

El primer gol pudo llegar a los 2 minutos con un disparo de André Carrillo a poca distancia de la portería que se fue desviado, pero a los 20 la ilusión peruana obtuvo premio con un remate de Edison Flores, que puso en ventaja a la Blanquirroja con un disparo cruzado, tras cazar un balón que tocó de cabeza Carrillo.

El tanto no bajó las revoluciones de Perú, y antes del descanso logró el segundo tanto en el minuto 38, gracias a un disparo a placer del centrocampista Yoshimar Yotún, después de que el arquero chileno Gabriel Arias abandonase su portería para intentar frenar sin éxito una cabalgada de Carrillo por la banda derecha.

Mientras, Chile era un león dormido que intentaba despertar poco a poco y antes del descanso también tuvo ocasiones muy claras para haber neutralizado la ventaja de Perú, a pesar de estar a expensas del rival.

Faltaba la guinda para Perú, y ése era el gol de su capitán y máximo goleador histórico, Paolo Guerrero, que definió en el tiempo con una clase magistral y a sangre fría, como los mejores delanteros, ante Arias.

No era la noche de Chile, que incluso desperdició un penalti en el último minuto por medio de Eduardo Vargas y claudicó en esa gélida noche de Porto Alegre en el Clásico del Pacífico para que su rival ahora tenga la oportunidad de soñar con un Maracanazo.

APUNTE

Guerrero destaca a su selección

“Estoy muy orgulloso de mis compañeros, porque cuando se concentran y proponen algo, lo consiguen. Merecidamente estamos en la final”, dijo Paolo Guerrero, histórico artillero peruano y autor del último tanto de su selección sobre Chile.

Sin menospreciar al rival, el Depredador fue fundamental y equilibrado en sus palabras tras el encuentro y de cara a la final ante Brasil. “Un clásico con Chile siempre son reñidos, duros, pero hoy (ayer) lo ganamos bien. Ahora vamos a enfrentarnos a Brasil”, concluyó.

OPINIÓN

¡QUÉ TAL! PERÚ FINALISTA

16_dep_1_e_arevalo_22.28.52.jpg Eduardo Arévalo Tineo Periodista deportivo y director de Codebol Archivo

Eduardo Arévalo Tineo

Periodista deportivo y director de Codebol

oche fría en Porto Alegre pero temperatura caliente en el terreno de juego y un triunfo espectacular de Perú frente a Chile 0-3 y ahora espera jugar la final el domingo frente a Brasil. A los incaicos les bastaron dos goles espectaculares de zurda de Edison Flores 20’ y Yoshimar Yotún 38’, más la cereza sobre la torta con el tercer gol del gran Paolo Guerrero 45’ de la etapa complementaria para sentenciar el partido. El triunfo Perú lo elaboró en el primer tiempo. La madre del cordero estuvo en el mediocampo con un trabajo muy bueno de Tapia, Cueva, Yotún y Flores. Esta vez Guerrero no fue el “llanero solitario” porque los jugadores antes mencionados siempre pisaron el punto penal. Chile sintió las molestias musculares de Vidal y su zona medular fue endeble. De nada le sirvió al “cuadro mapocho” las trepadas del lateral izquierdo Beausejour. En la etapa complementaria, sin duda , que la salida del partido por lesiones de Flores, Cueva y de alguna manera Carrillo debilitaron lo más importante que tenía Perú en su zona medular. Esa situación fue aprovechada por Chile que tuvo por lo menos cuatro aproximaciones de gol, pero no las concretó. Mejoró Chile, porque además encontró recuperado de sus dolencias a su caudillo Vidal. El entrenador peruano Ricardo Gareca se vio obligado a efectuar los cambios pero los que ingresaron, si bien no tuvieron la calidad de los titulares, supieron controlar el juego.

Para colmo de males, Vargas de Chile falló un penal. El estupendo golero Gallese se lo impidió. En verdad, Perú llegaba a este partido como “la cenicienta” porque ingresó como el mejor tercero del campeonato, pero encontró a su “príncipe encantado” y las zapatillas a medida para alzarse con la victoria. Honor al equipo peruano que ahora tiene que lidiar con el local Brasil. Puede pasar cualquier cosa.