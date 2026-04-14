Accidente en ruta a Apolo deja seis fallecidos y 14 heridos

La madrugada de este martes un bus de la empresa Velo de Novia sufrió un grave accidente cuando se dirigía al municipio de Apolo, en el departamento de La Paz. Preliminarmente se conoce del fallecimiento de seis personas y al menos 14 personas heridas.

La información la confirmó el alcalde de Apolo, Rully Ciro Jiménez Delboy, en contacto con Cadena A, quien indicó que el vehículo llevaba a los pasajeros de La Paz a Apolo.

"Pedimos al Gobierno central que nos pueda colaborar con un vuelo solidario para evacuar a todos los heridos que en este momento las ambulancias están haciendo el traslado correspondiente a nuestro municipio para que puedan recibir atención médica", pidió la autoridad municipal.

Las ambulancias llegaron al lugar del accidente y trasladaron a algunos heridos hasta el municipio de Apolo para recibir atención médica. El alcalde solicitó el traslado de los heridos de gravedad a la ciudad de La Paz; los vehículos deben viajar aproximadamente entre 10 y 11 horas para llegar a la sede de Gobierno.

De acuerdo con imágenes en las redes sociales, el bus se habría embarrancado varios metros y fueron las personas que pasaban por la zona quienes ayudaron a los heridos, en primera instancia.

Se desconocen las causas del hecho; sin embargo, Jiménez indicó que cuando llueve, el camino no está en buenas condiciones, lo que puede ser uno de los factores del accidente.



