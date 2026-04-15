Flavio Bolsonaro derrotaría a Lula en una eventual segunda vuelta

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ANSA
Publicado el 15/04/2026 a las 13h53
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El senador Flavio Bolsonaro superaría por 42% al 40% al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un eventual segundo turno de las elecciones de octubre, de acuerdo con una encuesta del instituto Quaest, publicada este miércoles.

Es la primera vez que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena a 27 años de prisión por golpismo, logra superar a Lula en una simulación del balotaje. En la anterior, ambos empataban con el 41%.

Precandidato por el Partido Liberal (PL), conservador, Bolsonaro ha mostrado un persistente crecimiento desde diciembre, cuando fue lanzada su postulación a la presidencia para los comicios del 4 de octubre y un eventual balotaje el 25 de ese mes.

En cambio, Lula, del Partido de los Trabajadores, centroizquierda, ha perdido aprobación en el electorado a lo largo de los últimos meses.

Su retroceso se asocia, entre otros motivos, a la imagen negativa de su gestión, que tiene 52 % de reprobación y 43 % de imagen positiva.

Por otra parte, Lula aparece al frente con 37% contra 32 % de Bolsonaro en una simulación de primer turno.

En esa votación inicial, el tercer lugar es para el exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático) con 6%, seguido por el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) 3%, Renan Santos (Missão) 2% y Augusto Cury (Avante) 2%.

La consultora Quaest, una de las más reconocidas del país, entrevistó a 2004 ciudadanos en todas las regiones del país y sus proyecciones tienen un margen de error de 2 puntos para más y para menos.

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