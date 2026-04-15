Las campañas rumbo al balotaje se cierran hoy en cinco departamentos

País
Redacción Central
Publicado el 15/04/2026 a las 8h28
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En Santa Cruz y otros departamentos de Bolivia donde se votará en segunda vuelta para elegir a gobernadores, hoy es el último día para  el cierre de campaña y, en general, para difundir propaganda porque rige el silencio electoral desde mañana.

Por determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mañana a las 00:00 empieza el silencio electoral hasta  la medianoche  del 19 de abril,  dia de las elecciones.

Los candidatos que participarán en el balotaje por las respectivas gobernaciones son: En Santa Cruz Juan Pablo Velasco y Otto Ritter; en Beni, Jesús Egüez y Hugo Vargas; en Tarija, Adrián Oliva y María René Soruco; en Chuquisaca los candidatos son Luis Ayllón y Franz García; en Oruro, Edgar Sánchez y Óscar Chambi.

Además del silencio electoral, en los cinco departamentos también regirá el Auto de Buen Gobierno que determina la prohibición de circulación vehicular, consumo de bebidas alcohólicas entre otras restricciones antes, durante y después de las elecciones.

Según la Ley de Régimen Electoral, se proclamará ganadora a la candidatura que obtenga la mayoría de votos válidos emitidos, es decir, mayoría simple.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, informó que serán movilizados más de 11.500 efectivos con el uso de 507 vehículos de cuatro ruedas y 256 motocicletas.

Detalló que en el departamento de Santa Cruz serán desplazados 5.066 policías; en Oruro, 2.100; en Chuquisaca, 1.450; en Tarija, 1.862; y en Beni, 1.031.

Marinkovic

Ya al filo de la campaña electoral para la Gobernación cruceña, el candidato por Santa Cruz Para Todos (SCPT), Otto Ritter, confirmó que en las últimas horas recibió el respaldo del senador y excandidato Branko Marinkovic.

La confirmación se dio ayer durante una entrevista en el programa El Mañanero, donde Ritter señaló que en su recorrido por las provincias ha sumado diversos apoyos ciudadanos y políticos, entre ellos el de Marinkovic.

El pasado domingo se realizaron debates simultáneos en los departamentos donde habrá balotajes y el vocal del TSE, Carlos Alberto Goitia, lamentó que algunos candidatos no se hayan ajustado plenamente a las reglas establecidas, que prohibían insultos, alusiones personales y guerra sucia. Si bien destacó que la población pudo observar las capacidades de los postulantes.

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