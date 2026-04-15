Defensoría investiga desaparición de conscripto en Pando

Seguridad
CORREO DEL SUR
Publicado el 15/04/2026 a las 17h39
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La Defensoría del Pueblo inició una investigación por la presunta desaparición de un conscripto en el departamento de Pando, tras la denuncia de sus familiares, quienes aseguran que el joven no regresó a su unidad militar luego de salir de franco el pasado domingo.

De acuerdo con la delegada defensorial en Pando, Cinthya Jordán, ya existen indicios preliminares sobre posibles agresiones dentro del cuartel.

“A partir de los informes generados por las diferentes unidades de la Primera División (del Ejército) ya se tendría al soldado antiguo identificado y corroborado la existencia de malos tratos y agresiones físicas contra el soldado cuya tía ha denunciado su desaparición y obviamente el maltrato”, afirmó Jordán.

Según el testimonio de la tía del conscripto, el joven salió de su domicilio con la intención de realizar algunas diligencias antes de reincorporarse a su unidad; sin embargo, no volvió a ser visto. La denuncia también advierte sobre presuntos hechos de violencia física ocurridos al interior del recinto militar.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo tomó contacto directo con la familia y se trasladó hasta la Primera División del Ejército en Pando, donde recabó información y sostuvo entrevistas con otros soldados.

Por su parte, el comandante de esa unidad militar, José Antonio Camacho, confirmó que se identificó a un soldado antiguo como presunto implicado en los malos tratos denunciados, motivo por el cual ya se iniciaron procesos disciplinarios internos.

La institución defensorial gestiona que el caso sea formalizado ante instancias policiales, con el fin de activar la búsqueda del conscripto y esclarecer lo ocurrido.

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