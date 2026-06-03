Consejo de la Magistratura denuncia y pide acciones contra exjuez de Sacaba

El Consejo de la Magistratura de Cochabamba denunció ayer que víctimas, abogados y funcionarios son amedrentados como consecuencia de un proceso en contra un exjuez investigado por presuntas irregularidades en casos de usucapión en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba.

La representante distrital del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Pamela Alcocer, informó que la institución activó dos procesos penales relacionados con el caso de un exjuez del Juzgado Público Civil y Comercial N.º 3 de Sacaba, identificado como Giamil M. G.F.

Según la autoridad, el exadministrador de justicia es investigado por presuntos delitos vinculados a consorcio y uso indebido de influencias. “Existen procesos penales en curso y elementos que están siendo analizados por el Ministerio Público en relación a presuntas irregularidades en trámites de usucapión”, señaló.

Alcocer indicó además que el exjuez cuenta con una orden de aprehensión vigente desde agosto de 2025 y que, según la información institucional, se encuentra en calidad de prófugo. Asimismo, denunció que desde la clandestinidad se estarían impulsando acciones destinadas a presionar a quienes participan en la investigación.

“Se estarían utilizando mecanismos para generar denuncias que buscan intimidar a las instituciones que impulsan estos procesos”, afirmó la representante del Consejo de la Magistratura, al advertir que estos hechos habrían sido puestos en conocimiento del Ministerio Público.

Representantes legales de las víctimas, también señalaron que el caso involucra a personas que habrían sido afectadas por procesos de usucapión presuntamente irregulares. Entre ellas mencionaron el caso de un adulto mayor que, según la denuncia, habría perdido la titularidad de un inmueble.

Las abogadas afirmaron que varias personas vinculadas al proceso, incluidas víctimas y abogados, habrían recibido amenazas o son procesados. Manifestando que estos hechos buscan frenar el avance de las investigaciones y las etapas previas al juicio oral.

Más datos

De acuerdo con lo expuesto, el caso se encuentra en etapa de acusación formal y se espera la realización del juicio oral. Las representantes de las víctimas solicitaron a las autoridades judiciales y policiales la ejecución de los mandamientos de aprehensión pendientes y mayor protección para los afectados e involucrados.

El Consejo de la Magistratura recordó que, conforme a sus atribuciones establecidas en la Ley 025, tiene la obligación de realizar control y fiscalización sobre la función judicial, además de activar acciones cuando se detectan posibles hechos irregulares que podrían constituir delitos.