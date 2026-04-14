Marcha campesina a La Paz engrosa filas, pese a explicaciones del Gobierno

La marcha de la Federación de Trabajadores Campesinos de Pando, a la que también se adhirieron los de Beni, ya va por su sexto día y tiene el objetivo de llegar a la ciudad de La Paz y pedir la anulación de la ley 157.

Varios sectores campesinos han anunciado que se sumarán a la marcha a medida que se acerque a La Paz,

La ley 157, norma promulgada por el presidente Rodrigo Paz, permite la conversión de la pequeña a mediana propiedad de la tierra y está generando rechazo de algunos sectores, así como apoyo de otros.

Debido al intenso calor de la zona y al agotamiento físico de los marchistas, la dirigencia campesina aún no ha fijado una fecha de llegada a la sede de Gobierno.

Observaciones

La Fundación Tierra cuestionó la Ley 157 porque no beneficiará a la mayoría de los productores de valles y altiplano, sino a grandes propietarios de tierra en el país.

Esta Organización No Gubernamental mencionó que la ley generalmente beneficiará a sectores de zonas agroindustriales y que llegará a grandes propietarios, que ahora podrán legalizar sus latifundios encubiertos.

El diputado de la agrupación política Libre, Rodrigo Antonio Loma, dijo que la Ley 157 de conversión de tierras puede ser modificada, siempre y cuando las observaciones sean coherentes.

Loma aseguró que la Ley 157 permite que las pequeñas propiedades ahora puedan tener la categoría de mediana propiedad, con eso ya pueden ser pasibles a su comercialización, situación que abre la posibilidad de que los grandes empresarios puedan absorber esas tierras. El legislador resaltó que esa recategorización es libre y voluntaria.

Impulsor

Uno de los principales impulsores de la ley fue el empresario y senador Branko Marinkovic, quien afirmó que la marcha campesina es el resultado de la “mala información por parte de ciertas ONG que están confundiendo a los campesinos”.

Afectación

En una entrevista con el programa Encontrados, el dirigente campesino Yeris Galindo. aseguró que la ley afectará a más de 200 comunidades del departamento de Pando que tienen solicitudes de dotación de tierras en curso.