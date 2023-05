Uruguay inicia el Mundial Sub-20 con goleada

La selección uruguaya arrancó con el pie derecho en la Copa Mundial Sub-20, que se disputa en Argentina, tras derrotar por 4-0 a Irak, en el partido por la primera fecha del Grupo E.

Los goles para la Celeste fueron convertidos por Matías Abaldo (38’PT), Andrés Ferrari (3’ST), un auto gol del meta de iraquí Hussein Rasetim (17’ST) y Alan Matturro (47’ ST).

Con este resultado, Uruguay es el líder de la serie gracias al gol diferencia, ya que Inglaterra también comenzó con una victoria, pero fue por 1-0 ante Túnez. En este encuentro el único gol fue marcado por Dane Scarlett a los 25’PT.

En la segunda fecha de este grupo, a disputarse este jueves (14:00 HB), Uruguay e Inglaterra jugarán entre sí y el ganador puede clasificarse.

Ayer también arrancó el grupo F que comandan Corea del Sur y Gambia después que vencieron a Francia (1-2) y a Honduras (2-1), respectivamente.

En la victoria de los surcoreanos los goles fueron obra de Seung-Won Lee (22’PT) y Lee Young-Jun (19’ST). El descuento de los franceses llegó a los 25’ST tras un penal marcado por Alan Virginius.

Mientras que los tantos para Gambia los materializó Adama Bojang (1’PT y 39’ST). El descuento para Honduras fue a cargo de Marco Aceituno (5’PT)

Partidos hoy

Por el grupo A hoy se enfrentan Uzbekistán vs. Nueva Zelanda (14:00 HB) y Argentina vs Guatemala (17:00 HB); por la serie B, EEUU vs. Fiyi (14:00 HB) y Ecuador vs. Eslovaquia (17:00 HB).