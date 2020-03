La FBF propone que el campeonato prosiga a puertas cerradas

Tres clubes de la División Profesional tienen la postura de no jugar el campeonato de la División Profesional hasta fin de mes Ver más Tres clubes apoyan la postura de postergar el campeonato

“Se ha ratificado el partido de hoy, pero se va a jugar a puerta cerrada”, informó Robert Blanco, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), sobre el cotejo Aurora vs The Strongest,... Ver más Ratifican partido entre Aurora y The Strongest, pero se juega a puerta cerrada

Tras el anuncio del Gobierno nacional de prohibir todo evento público que reúna a más de mil personas para evitar una propagación de la pandemia del coronavirus en el país, el Ministerio de Deportes... Ver más Ministerio de Deportes pide a la FBF suspender el torneo de la división profesional