Wilstermann no le ganó a Bolívar porque le faltó intrepidez

Wilstermann despilfarró la oportunidad de apoderarse del liderato del torneo Apertura tras igualar (1-1) ante Bolívar. El cotejo se disputó sin público en el estadio Hernando Siles y corresponde a la duodécima fecha del campeonato.

Los aviadores pudieron salir airosos del escenario miraflorino; sin embargo, se tuvieron que contentar con una igualdad que les impidió ascender a la cima del certamen.

Willan Álvarez (8’PT) puso en ventaja a los aviadores; Teodoro Paredes (26’ST) emparejó el marcador para los académicos.

El juego de ayer se disputó sin público para cumplir con la resolución del Gobierno nacional ante la amenaza del Covid-19.

El partido

Resonaba el golpeo del balón y los gritos de los futbolistas. El hincha no recriminó. Tampoco celebró. No reclamaba las faltas ni los penales.

Probablemente eso tuvo que ver en el rendimiento de un Bolívar que nunca fue un equipo, a diferencia de su rival, que no ganó porque no se animó. Wilstermann presionó desde el inicio. De entrada, la inclusión de sus actores estelares, Serginho y Pochi Chávez ya mostraba la intención de Díaz.

Fue precisamente Serginho, a los 8’, quien envió un pase preciso por la izquierda para que un desorientado Willan Álvarez, casi de casualidad, empuje el balón para anotar el 1-0 en el inmenso Siles.

Wilster, en ventaja, no dejaba pensar a un Bolívar inofensivo, sin ideas. Logró dejar a su oponente sin reacción. Lo redujo a un equipo chato.

El Rojo mostraba un juego compacto. El duelo se hacía fácil para un cuadro visitante al que le faltó atrevimiento.

Bolívar intentó salir en busca del empate, pero sin argumentos claros para llegar al otro arco. La otra jugada clara que hubo en los primeros 45 minutos fue para la visita, Álvarez perdió un mano a mano con Javier Rojas luego de una habilitación de cabeza de Serginho.

Complemento

Con un Bolívar que en el segundo tiempo casi siempre cambió la historia de su mala presentación inicial, Wilster dejó pasar su tren.

Pese a que la Academia entregó muchas ventajas en el fondo y no tuvo juego claro en el medio. En el complemento el local dejó el vestuario e ingresó con otra actitud, y fue más al ataque.

En el minuto 15, Juan Carlos Arce fue derribado en el área cuando estaba por definir, falta que no vio el árbitro Gery Vargas.

El gol del empate llegó en el minuto 26, cuando Bolívar estaba totalmente volcado al ataque. El recién ingresado Leonardo Vaca desbordó por el sector derecho y lanzó un centro que Paredes cabeceó en medio de la defensa aviadora.

En los últimos minutos, el plantel celeste mereció la victoria, pero no fueron finos en el momento de anotar, además que se encontraron con la figura de Arnaldo Giménez e incluso el palo evitó que la Academia se lleve los tres puntos.

Con ese resultado, Bolívar sumó 20 puntos, uno menos que el puntero Always Ready (21). Wilster también se quedó con el mismo puntaje que los académicos.

ANÁLISIS

Wilstermann consigue un empate desabrido

Eduardo Arévalo Director de Codebol

Teniendo la mesa servida, el equipo de Wilstermann, en condición de visitante, empató con Bolívar 1-1, dejando pasar una magnífica oportunidad para ser líder del torneo.

Wilstermann no supo aprovechar las concesiones que le otorgó Bolívar, cuyo desempeño estuvo lejos de su jerarquía futbolística.

Todo el primer tiempo le regaló el medio campo a su adversario porque no marcaron bien Imanol Cárdenas, Fidencio Oviedo y Gabriel Vecchio, de modo que las salidas fueron tranquilas de Cristian Chávez, Didí Torrico y Leonel Justiniano, este último con algún juego brusco.

El local no atacó ni por asomo, de modo que el golero Arnaldo Giménez no tuvo trabajo. No es de ahora pero Sebastián Galindo sólo juega para cumplir con el requisito del sub-20 porque su aporte no es significativo. El técnico Díaz lo mantuvo en el terreno de juego hasta los 23’ del segundo tiempo. Ingresó el volante Carlos Melgar cuando lo aconsejable era ampliar el juego con un puntero como lo es Ramiro Ballivián.

El cuadro aviador prácticamente jugó sin delanteros.

El punta de lanza William Álvarez salió lesionado a los 12’ de la segunda parte y Jaime Arrascaita fue improvisado en esa función con saldo negativo.

El entrenador de Bolívar Claudio Vivas fue más sagaz, porque introdujo a Cristhian Machado al inicio del segundo tiempo para la marca en el medio y a dos delanteros como Leonardo Vaca y Jorge Pereyra, y entonces su producción mejoró en el segundo tiempo.

Los aviadores salieron al descanso con un gol a los 8’, cuando Willan Álvarez encontró un balón que fue servido por Sergihno.

Wilstermann, en el segundo tiempo, dejó crecer a su rival por los aspectos anotados y logró el empate por acción del zaguero Teodoro Paredes (cabeza) a los 26’.

Después, si no era el golero Giménez, que tuvo dos intervenciones de alto riesgo, Wilstermann perdía el encuentro.

Más allá de un remate de Carlos Melgar, que directamente fue a las manos del golero Javier Rojas y un cuerpo a cuerpo de Jaime Arrascaita con el mismo portero, nada más de anotar. Independientemente de que el árbitro Gery Vargas (mal desempeño) no pitó un penal favorable al aviador, éste perdió la oportunidad de ganar el encuentro. Muchos dirán a falta de pan buenas son las tortas.