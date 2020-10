Pipo: “Me voy a quedar acá, ojalá sea hasta que deba retirarme”

Después de que en los últimos días el arquero de Wilstermann Arnaldo “Pipo” Giménez dejara abierta la posibilidad de irse del club aviador, ayer puso los paños fríos al informar que está muy cerca de llegar a un acuerdo para lograr su renovación y que ésta podría ser por cuatro años más.

“Me voy a quedar acá, Dios quiera que sean por muchos años más, no solamente por estos cuatro años de los que estamos hablando, ojalá sea hasta que deba retirarme. Yo creo que puedo jugar unos siete u ocho años más, pero ojalá con el mismo rendimiento”, aseguró el arquero Arnaldo Giménez, en entrevista con Dosis de Fútbol.

El jugador paraguayo, que ya viste la camiseta de Wilstermann desde hace tres años, asegura que recibió algunas ofertas de clubes bolivianos y que para quedarse en el plantel aviador estaría renunciando a 100 mil dólares anuales.

“Para quedarme en Wilstermann estoy renunciando a 100 mil dólares anuales, por el amor que le tengo a esta camiseta. Si eso no habla de amor a la camiseta, no sé qué es”, dijo a tiempo de explicar que no se ve jugando para otro club en Bolivia.

Pipo Giménez señaló que aún no firmó su renovación y que faltarían unos ajustes para cerrarla.

“Tendríamos que conversar todavía, hay muchas cosas que tenemos que hablar. Si todo sale bien, ya deberíamos estar cerrando todo esto. Las propuestas ya están en la mesa, se deben ajustar ciertas cosas y cerrar la renovación”, aseguró Giménez.

Los últimos años, Giménez renovó su contrato sólo por una temporada. Esta vez, la dirigencia busca firmar un acuerdo por cuatro años.

“La oferta que me hicieron ellos es de cuatro años, solamente que falta cerrar con ciertas cositas, yo creo que me quedaría hasta retirarme en Wilstermann”, dijo.

El arquero, que hizo el lanzamiento de su propia marca de ropa, PS13 Pipo Giménez, y planea abrir una escuela de fútbol en Cochabamba cuando se retire del balompié profesional, espera cerrar esta semana el tema de su renovación de contrato para que se vuelva a hablar del próximo rival en la Copa Libertadores, el equipo paraguayo Libertad, al que enfrentarán el 25 de noviembre.

Vuelve la calma al campamento rojo

Una vez solucionado el problema del pago del premio por clasificación a la Copa Libertadores, el director técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, volvió a dirigir la práctica del equipo ayer.

Wilstermann enfrentará dos amistosos ante Palmaflor mañana y el domingo a las 9:00.

2 títulos nacionales

Desde su llegada a Wilstermann en 2018, Arnaldo Giménez fue parte de los títulos logrados en 2018 y 2019.