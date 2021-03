Aurora espera el dictamen de la impugnación al encuentro ante Royal Pari

El secretario general de Aurora, Mirko Cornejo, aseguró este miércoles que aguardan la respuesta de los tribunales de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sobre la impugnación presentada contra Royal Pari, por la primera jornada del Torneo Único de la División Profesional 2021.

"Aún no nos pidieron complementar las pruebas, seguro le pedirán lo propio al club Royal Pari. Eso va avanzando conforme a lo que se espera. No se habló nada (con Royal Pari) y de hecho nosotros nunca quisimos hacer daño a Royal Pari, así que no hicimos nada más que una impugnación, ni siquiera una demanda. Que no se confunda la figura, que no queremos perjudicar a nadie", afirmó Cornejo.

El pasado 11 de marzo, el equipo juvenil de Aurora se presentó a jugar ante el plantel profesional de Royal Pari, en medio de un paro de jugadores en señal de protesta por el Tribunal Superior de Apelaciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Al inicio del lance, los jugadores de Royal Pari se sentaron en la cancha como una medida de protesta por jugar, cuando el objetivo era no iniciar los compromisos. El resultado final fue de 0-8 para el cuadro cruceño, pero Aurora decidió impugnar en base al artículo 57 del Código Disciplinario, argumentando que sus rivales interrumpieron el cotejo.